Among Us : des nouveaux graphismes en préparation ?

Avec la mise à jour apportant une nouvelle map, Innersloth a également mentionné des nouveautés qui pourraient bientôt voir le jour sur Among Us, dont de nouveaux graphismes.

On vous l’avait annoncé et c’est désormais officiel, une nouvelle map débarque sur Among Us dès aujourd’hui. Elle s’appelle « The Airship » – le dirigeable – et contient de nouvelles tâches ainsi que de nouvelles fonctionnalités que nous vous avons détaillé dans cet article. Dans un article de blog, Innersloth détaille les améliorations et nouveautés apportées avec la dernière mise à jour mais pas seulement. En effet, le studio a aussi informé sa communauté de joueurs que d’autres surprises étaient en préparation.

Tout d’abord, les développeurs seraient en train de travailler sur de nouveaux graphismes. L’artiste derrière le design du jeu, Marcus B, aurait vraisemblablement « modernisé le style artistique du jeu avec des lignes plus épurées et un processus d’animation plus fluide ». Innersloth n’a pas précisé quand les joueurs pourront profiter de ces nouveaux designs mais a révélé qu’une feuille de route officielle serait dévoilée dans peu de temps. Enfin, le studio travaille également à la création de lobbies d’une capacité maximum de 15 personnes. Comme on dit, plus il y a de fous, plus on rit. C’est dans cet esprit qu’Innersloth veut continuer de développer Among Us et la preuve en est avec la nouvelle map, d’une taille gigantesque par rapport aux autres et qui se prêterait bien à une partie de 15 joueurs en simultanée.

Si vous ne connaissez toujours pas Among Us, c’est un jeu d’infiltration multijoueur sorti en 2018 mais qui a réellement pris son envol en 2020 durant les périodes de confinement. C’est à ce jour une des références des jeux en ligne sur mobile, où il est disponible gratuitement. Sinon, il est aussi téléchargeable sur PC pour 3,19 euros et sur Nintendo Switch pour 3,43 avec les super offres.