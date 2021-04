La Fiat 500 se décline dans une série connectée “Hey Google”

Proposée sur les modèles de la gamme 500, cette nouvelle série connectée a été conçue en partenariat avec Google, et permet désormais au conducteur d’interagir avec l’assistant vocal du géant californien.

Il y a quelques jours, Fiat lançait sa nouvelle génération de Fiat 500, 100% électrique. En marge de son virage écologique, le constructeur italien continue également de miser sur l’un de ses best-sellers, vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires depuis 2007. La gamme 500, comprenant déjà un crossover (la 500X) et un véhicule familial (la 500L) vient aujourd’hui s’enrichir d’une toute nouvelle série spéciale baptisée “Hey Google”, et imaginée en partenariat avec le géant du web.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un constructeur automobile collabore avec un grand nom de la tech pour améliorer l’expérience utilisateur de ses clients. Pour autant, cette nouvelle série fait figure d’exception, puisqu’en plus d’embarquer la technologie Google à son bord, elle arbore les couleurs du GAFAM jusque sur sa carrosserie. Les Fiat 500, 500X et 500L estampillées “Hey Google” se distinguent en effet par leur coloris noir et blanc, ainsi que par leurs badges spécifiques. À l’intérieur des véhicules, les sièges arborent eux aussi les couleurs de Google. Sans surprise, l’écran tactile d’infodivertissement Uconnect du constructeur affiche, lui aussi, l’identité visuelle de Google.

Assistant Google intégré

Au-delà de son look finalement assez discret, les nouvelles Fiat 500 “Hey Google” ont surtout le mérite d’intégrer l’assistant vocal du géant californien. L’utilisateur peut ainsi interagir avec leur voiture depuis un Google Nest Hub (offert en guise de cadeau de bienvenue aux acheteurs d’une voiture de la gamme), ou directement depuis leurs smartphones. Il suffit ainsi de demander à Google Assistant de localiser sa Fiat 500, de vérifier la pression des pneus ou le niveau d’essence pour que ce dernier vous réponde. Il sera également possible de verrouiller la voiture à distance, et de recevoir des alertes en cas d’intrusion.

Commercialisée en Europe, en France et dans plusieurs autres pays, la Fiat 500 “Hey Google” n’a encore dévoilé aucune date de lancement, ni de prix officiel.