Razer lance une nouvelle ligne de vêtements écologiques

S’inspirant de la Grande Vague de Kanagawa, la nouvelle collection de Razer vise à retirer les déchets plastiques marins tout en sensibilisant la communauté de joueurs à la pollution des océans.

Dans la même veine que l’opération Sneki Snek, Razer lance aujourd’hui une collection de vêtements à but écologique. Toutes les pièces de la collection sont fabriquées à partir de déchets plastiques marins recyclés et ont pour vocation de sensibiliser la population de gamers à la pollution des mers et océans. Cela se traduit également à travers le design très particulier de la collection. Elle s’inspire de la célèbre estampe japonaise la Grande Vague de Kanagawa de l’artiste Katsushika Hokusai. Outre le fait que Razer lui ait ajouté sa couleur verte emblématique, il se trouve que la vague est également remplie de déchets. Un motif très particulier pour une ligne que Razer qualifie d’élégante. Chaque vente permettra à Razer de financer l’enlèvement d’un kilo de déchets marins. Elle sera disponible à l’achat depuis le site de Razer à partir du 8 avril à 4h et les articles seront limités à 1337 pièces.

La collection de vêtements comprend :

Veste à capuche Razer Kanagawa Wave à 159,99€

T-shirt Razer Kanagawa Wave à 99,99€

Débardeur Razer Kanagawa Wave à 79,99€

Short Razer Kanagawa Wave à 89,99€

Casquette Razer Kanagawa Wave Cap à 59,99€

Une initiative qui prend de l’ampleur

Razer n’en est pas à son coup d’essai en termes d’initiative écologique. Il y a quelques mois, la marque avait lancé la gamme Sneki Snek, qui compte désormais une peluche et un appui-tête à l’effigie du serpent de Razer. Ces produits ont été lancé grâce à l’initiative #GoGreenWithRazer en partenariat avec le Conservation International, une association qui vise à protéger l’environnement. Cette démarche permet de sauver des arbres de la déforestation puisqu’à chaque produit vendu, 10 arbres peuvent être sauvés. À ce jour, le cap des 100 000 arbres a été atteint avec 189 080 arbres sauvés, et Razer vise maintenant la préservation d’un million d’arbres. Ces actions ont prouvé qu’elles pouvaient porter leurs fruits et inciter la communauté de gamers, les principaux clients de Razer, à s’engager pour la cause environnementale. Dans ce sens, elle a aussi commercialisé une paille réutilisable en acier que la marque vend au prix de 20 dollars, mais on est un peu plus sceptique sur cette initiative…