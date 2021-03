Google présente son Nest Hub 2, avec suivi de sommeil

Le nouvel écran connecté de Google met cette fois l’accent sur le bien-être. Il proposera notamment le suivi du sommeil sans caméra, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités inédites.

Pour sa deuxième génération, le Nest Hub de Google ne change pas radicalement de look. Avec son écran LCD tactile de 7 pouces en 1024×600 pixels, l’écran connecté arbore une apparence globalement similaire à son prédécesseur sorti en 2019. “Le même en mieux”, c’est d’ailleurs autour de cet argument imparable que Google a axé sa communication. Dans un communiqué, le géant du web vante ainsi un nouveau haut-parleur de 43 cm de diamètre, capable de rendre 50% de graves en plus par rapport à la première génération. Un troisième micro et une puce dédiée au machine learning (apprentissage automatique) ont également été ajoutés à la bête. Une nouveauté prometteuse, mais pour le moment réservée aux États-Unis.

Concrètement, qu’est-ce qui change ?

Sans révolutionner son smart display, Google promet ainsi à ses utilisateurs un meilleur confort d’écoute, histoire de profiter au maximum de nos abonnements Spotify, YouTube, Disney+ ou Netflix. Grâce aux nouvelles commandes gestuelles, l’écran propose ainsi de gérer la diffusion de contenus simplement en passant sa main devant l’écran. Pour autant, le Google Nest Hub 2 – tout comme le modèle original, ne possède aucune caméra embarquée. Polyvalent, l’appareil permet de contrôler à distance l’ensemble de votre écosystème Google depuis une même interface, et intègre évidemment la prise en charge de l’Assistant Google.

Le suivi de sommeil en plus

En plus de s’avérer bien pratique en journée, le nouveau Google Nest Hub 2 aspire aussi à révolutionner nos nuits. Ici, pas besoin de wearable connectée, puisqu’il suffit de placer l’appareil sur sa table de chevet, et d’activer la fonctionnalité Motion Sense basée sur la technologie radar à faible consommation d’énergie Soli. En fonction des mouvements et de la respiration détectée, le Nest Hub 2 est ainsi capable d’analyser le temps et la qualité de sommeil de la personne la plus proche. Le smart display est aussi capable de détecter d’éventuelles perturbations nocturnes, allant des ronflements à l’apnée du sommeil, en passant par les variations de luminosité de la chambre à coucher. Chaque matin, l’écran livre ainsi un compte rendu détaillé de la nuit. L’ensemble des données enregistrées peut ensuite être consulté, sur smartphone ou directement depuis l’écran. Des routines personnalisées pourront également être proposées pour tenter d’améliorer les habitudes des utilisateurs.

Proposé au prix de 99,99€, le Google Nest Hub de seconde génération est déjà disponible en précommande en France, ainsi que dans plusieurs autres pays du monde.