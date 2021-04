Au tour des joueurs de la NBA de succomber aux NFT ?

Le titre NBA Top Shot, qui propose des cartes à collectionner sous la forme de jeton non-tangible — NFT — vient de recevoir une levée de fonds de 305 millions de dollars. Parmi les investisseurs, on retrouve des joueurs de la NBA et des stars américaines comme Michael Jordan et Will Smith.

La NBA vient-elle de trouver un intérêt dans le phénomène des NFT ? De nombreux joueurs de la célèbre ligue de basket-ball comme Kevin Durant, Alex Caruso, Klay Thompson ou encore Andre Iguodala viennent en effet d’investir en masse dans l’étonnant jeu NBA Top Shot, tout comme d’immenses stars américaines tels que Michael Jordan et même Will Smith et Ashton Kutcher. Ce mardi, l’étonnant jeu de Dapper Labs annonce en effet une nouvelle levée de fonds colossale de 305 millions de dollars, comptant tous ces noms parmi ses investisseurs.

Si vous ne connaissez pas NBA Top Shot, il s’agit d’un « jeu vidéo » qui permet à ses utilisateurs d’acheter, vendre et échanger les plus grands moments du basketball, sous la forme de NFT de cartes virtuelles à collectionner. Puisqu’il s’agit de NFT, ces cartes sont par définition uniques et authentifiées par la Blockchain. Après en avoir acheté une, vous pouvez ainsi faire monter les enchères sur NBA Top Shot pour en tirer encore davantage. De plus, la plateforme est soutenue officiellement par la NBA, et cette collaboration s’en trouve encore renforcée après cet investissement massif de nombreux joueurs.

Le concept du titre a semble-t-il séduit puisque, six mois seulement après son lancement, survenu en octobre dernier, NBA Top Shot affiche déjà un chiffre d’affaires record de 500 millions de dollars et comptabilise à ce jour près de 800 000 utilisateurs. La valorisation de Dapper Labs, qui édite le jeu, est aujourd’hui estimée à près de 2,6 milliards de dollars. « NBA Top Shot est un succès parce qu’il vise tous les amoureux du basketball – c’est une nouvelle façon plus excitante pour les gens de se connecter avec leurs équipes et joueurs préférés » comme le décrit le PDG de Dapper Labs, Roham Gharegozlou, dans un communiqué.