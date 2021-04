Espace : Curiosity nous dévoile son dernier selfie martien

Perseverance n’est pas la seule activité humaine sur Mars. Depuis son lancement en 2011, le rover Curiosity explore lui aussi le sol de la planète rouge pour en extraire des preuves d’une éventuelle source de vie passée. À plus de 3700 km de son collègue débarqué cette année, le robot poursuit ses activités dans le cratère de Gale. Et pour rappeler au monde son existence, il s’est récemment offert une petite séance photo, partagée par la NASA le 30 mars dernier sur le compte Twitter officiel @MarsCuriosity.

Wish you were here! This selfie was taken in front of “Mont Mercou,” a rock formation that’s 20ft (6m) tall. It’s made up of 60 images from my MAHLI camera and 11 images from my Mastcam. Look close enough to spot a new drill hole – my 30th sample to date. https://t.co/3U5ZVNyO2t pic.twitter.com/mFMVjiTCvF

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 30, 2021