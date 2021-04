Bang & Olufsen lance un casque pour la Xbox Serie X, aussi cher de que la console

Bang & Olufsen, la société danoise spécialisée dans l’audiovisuel, dévoile son premier casque sans fil destiné aux joueurs sur consoles. Proposé à 500 euros, il est au même prix que la Xbox Series X de Microsoft.

Avec l’écosystème Xbox à l’esprit, la société danoise Bang & Olufsen a conçu son premier casque destiné aux joueurs sur console. L’enseigne présente son Beoplay Portal, qui mise sur l’élégance et des performances améliorées pour séduire de nombreux utilisateurs. Il peut se connecter aux consoles Series X, Series S, Xbox One grâce à Xbox Wireless et aux ordinateurs qui disposent d’un adaptateur sans fil Xbox. Les deux marques promettent une latence moindre, grâce à une connectivité sans fil 2,4 GHz. En plus, il prend en charge une connexion simultanée via Bluetooth 5.1 pour les autres appareils, comme un smartphone par exemple. C’est une manière pour Bang & Olufsen de permettre aux utilisateurs de décrocher leur téléphone, à l’aide des commandes tactiles sur le casque, sans se laisser déconcentrer.

Dans ce sens, la marque a aussi imaginé un mode gaming qui s’active automatiquement quand le casque est connecté à une console ou un PC (via la prise USB-C). Il bénéficie également de la réduction de bruit active, pour s’immerger totalement dans une aventure vidéoludique. Dans l’application, les utilisateurs pourront optimiser le son en fonction du jeu, et notamment en multijoueurs. La firme annonce qu’il sera possible de profiter d’un équilibre parfait entre le son du jeu et le chat audio. D’ailleurs, la fonctionnalité “Own Voice” permet de réduire les bruits environnants grâce à l’ANC adaptatif. La firme annonce que grâce à la manière dont les micros sont placés, le casque pourra capter la voix du joueur avec la même précision qu’un casque avec un micro-tige. Enfin, une option d’accès rapide à la fonction mute permet de couper le son et de passer d’un mode d’écoute à l’autre d’une simple pression.

Le Son Dolby Atmos

Sous le capot, le dispositif embarque notamment des drivers de 40 mm. Le casque Beoplay intègre la technologie Dolby Atmos for Headphones qui permet une meilleure spatialisation sonore sur Xbox et Windows 10. Il affiche 12 heures d’autonomie en mode sans fil, contre 24 heures en utilisant le Bluetooth uniquement, avec la fonction ANC activée.

Un design élégant

Loin de la surenchère visuelle qui fait souvent la recette des gammes audio dédiées aux gamers, Bang & Olufsen fait le choix de la sobriété. Proposé en trois versions, noir anthracite, bleu Navy et blanc, il mise sur le confort avec des matériaux respirants et des coussinets à mémoire de forme. Sur la balance, il affiche 282 g. C’est moins que le casque sans fil estampillé Xbox qui pèse quant à lui 312 grammes.

En revanche, cette qualité hors-pair annoncée par Bang & Olufsen a un prix, et il est conséquent. Le Beoplay Portal coûte aussi cher que la Xbox Series X, soit 499 euros. C’est assez élevé, même pour du haut de gamme. Il sera commercialisé – dans sa version noire – à partir de la fin du mois d’avril, mais il est d’ores et déjà possible de le précommander, sous réserve de verser un acompte de 199 euros. Pour les deux autres coloris, il faudra encore patienter un peu, la marque ne donnant pas plus de détails quant à la date de lancement du produit. Cela ne devrait en revanche pas être très long, contrairement aux consoles nouvelles génération de Microsoft, il ne souffrira pas de la pénurie de composants.