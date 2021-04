Falcon et le Soldat de l’Hiver : ce qu’il fallait retenir de l’épisode 3

Falcon et le Soldat de l’Hiver est désormais à mi-parcours. Dans ce troisième épisode, les choses se corsent pour Sam et Bucky, qui vont devoir s’allier à un ancien ennemi pour mettre la main sur le sérum développé en secret par la CIA.

*** Attention Spoilers ***

Les choses s’accélèrent dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, et pour cause. La série est désormais à mi-parcours et visiblement, on va encore en prendre plein les mirettes. Ce troisième épisode pose quelques questions, auxquelles la série devrait répondre plus tard. Pour autant, il y avait des détails à ne pas louper.

Zemo enfile le masque

Si vous n’avez pas vu Captain America : Civil War, son nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, le Baron Zemo est un méchant emblématique de l’univers et son apparition dans Falcon et le Soldat de l’Hiver n’est pas anodine. Il s’est lancé dans une croisade contre les super-héros, après la disparition de son pays : la Sokovie. Enfermé depuis, il est libéré par Bucky et Sam – qui n’était au début pas franchement d’accord avec cette idée – pour aider les deux héros dans leur quête du sérum. Son introduction dans Falcon et le Soldat de l’Hiver est l’occasion pour Marvel de donner quelques détails sur son personnage dans les comics. On l’aperçoit aussi pour la première fois avec son costume, un masque violet qu’il porte pour dissimuler son identité. Pour le moment, dans la série, on ne sait encore pas trop quel rôle il jouera. On sait en revanche que ce masque n’est pas neuf et qu’il a dû l’utiliser à plusieurs reprises dans le passé. Dans les comics, Zemo est un ingénieur qui utilise ses inventions pour venger la mort de son père, en capturant Captain America par exemple. Il est a été dévisagé et enfile le masque pour cacher ses blessures. Reste à voir désormais comment la série utilisera son costume dans l’intrigue.

Bucky pourrait retomber dans ses vieux travers

S’il semble affranchi de l’emprise d’Hydra, Bucky n’a pas encore combattu tous ses démons. Dans une séquence musclée, le personnage semble retomber dans ses vieux travers avec un peu trop de facilité. À plusieurs reprises, le Baron Zemo indique qu’il lui sera difficile de redevenir docile et qu’il pourrait sombrer à chaque instant. La série pourrait explorer ce détail dans le futur. On pourrait imaginer que le grand méchant de l’intrigue, qui n’a pas encore été présenté, l’utilise pour vaincre Sam.

Shanon Carter est un peu louche

Si elle prête main forte à nos personnages, Shanon Carter n’en est pas moins un peu louche. Après avoir été accusée de trahison, l’ancienne agent du S.H.I.E.L.D s’est exilée à Madripoor pour devenir receleuse d’objets d’art. Jusque là rien de franchement anormal pour une série Marvel, mais une séquence nous interroge. Après un combat acharné contre les sbires de Selby, elle rentre dans une voiture et dit “On a un problème, plusieurs même” avant que la séquence ne soit coupée. Se pourrait-il qu’elle joue un double jeu ? Le temps nous le dira.

Qui est Power Broker ?

On entend parler de lui depuis deux épisodes maintenant, mais jamais encore la série ne nous l’a présenté. On sait simplement qu’il a particpé à la création d’un nouveau sérum et qu’il est à la recherche des Flag Breaker. Mais qui est-il ? La réponse pourrait être dans les comics. Il a une entreprise qui vend des super-pouvoirs aux plus offretns et est connu sous le nom de Curtis Jackson. Il a été introduit dans l’univers en même temps que John Walker, le nouveau Captain America et Lemar Hoskins Battlestar. C’est à lui qu’ils doivent tous deux leurs pouvoirs. Si pour le moment aucun d’entre eux ne dispose de capacités extraordinaires, cela pourrait venir dans les prochains épisodes.

Le Wakanda entre dans la danse

Alors qu’il a été mentionné à plusieurs reprises, le Wakanda fait enfin son entrée dans l’intrigue. Rien de bien étonnant quand on sait que Bucky a passé plusieurs mois dans le pays après les événements de Civil War. Alors quand les petites billes de technologie du Wakanda sont apparues à l’écran, cela ne faisait plus de doutes : le Wakanda sera de la partie. S’il est difficile d’imaginer que Black Panther lui-même passe une tête, surtout depuis le décès de son interprète, on a bien retrouvé l’un des personnages du film de Ryan Coogler. Incarné par Florence Kasumba, Ayo est un personnage de second plan dans Black Panther. Elle fait partie de la garde royale et est apparue à l’écran dans Infinity War notamment. Elle vient chercher Zemo, qui est responsable de la mort de l’ancien roi du Wakanda, T’Chaka.