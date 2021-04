Le créateur de Demon’s Soul Remake quitte le Japan Studio de Sony

Le tout premier studio first-party de Sony, le Japan Studio, ne cesse d’essuyer les départs des plus grands noms du studio, ceux qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Après le départ de Masami Yamamoto (Tokyo Jungle, Rain, Tenchu : Stealth Assassins), Keiichiro Toyama (Silent Hill), ou encore Shunsuke Saito (Gravity Rush), c’est au tour de Gavin Moore, créateur du remake de Demon’s Soul et de Puppeteer, de s’en aller vers d’autres horizons. C’est sur Twitter qu’il l’a annoncé, et, au vu de la date du post, certains auraient espéré que ce soit un poisson d’avril.

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

— gavin moore (@GavinmGavin) April 1, 2021