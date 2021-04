La Surface Pro 7 meilleure que l’iPad Pro ? Oui, d’après Microsoft

Microsoft s’adonne à nouveau à l’exercice de la comparaison dans une publicité opposant sa Surface Pro 7 à l’iPad Pro d’Apple.

Après s’en être pris au MacBook Pro, Microsoft continue d’affronter Apple en opposant sa Surface Pro 7 à l’iPad Pro. Dans une nouvelle publicité, la firme de Redmond oppose frontalement son appareil à celui d’Apple, avec une comparaison qui tourne forcément à son avantage.

Le premier argument en faveur de Microsoft, c’est que la Surface Pro 7 dispose d’un pied intégré, alors que l’iPad Pro… ne tient pas debout (vous pouvez toujours tenter de le maintenir debout grâce à ses tranches plates, mais c’est à vos risques et périls). Côté clavier, le deux-en-un de Microsoft se connecte en un simple clic, tandis que le Magic Keyboard de l’iPad Pro est lourd. La firme fondée par Bill Gates poursuit sur la connectique, bien plus fournie sur son appareil en comparaison de l’unique port USB-C de la tablette d’Apple. Ensuite, le jeune présentateur se penche sur la puissance des deux machines. Là où « l’iPad Pro est juste une tablette », la Surface Pro 7 est, à la fois, une tablette et un ordinateur. Enfin, vient la question du prix, et le constat est alors sans appel : 880 dollars pour Surface Pro 7, contre 1 348 dollars pour l’iPad Pro, chacun doté de son clavier officiel.

Les arguments de cette publicité sont valables. Néanmoins, il convient de préciser que, si Microsoft voit l’iPad Pro comme une simple tablette, c’est aussi un parti-pris d’Apple qui a toujours refusé de doter son iPad d’un OS d’ordinateur. Après des années passées sous iOS, le constructeur californien a plutôt misé sur iPadOS, une variante de système d’exploitation mobile avec quelques ajouts spécifiques au grand format de la tablette. De ce fait, l’iPad est un appareil moins polyvalent qu’une Surface, certes, mais c’est aussi la philosophie du produit et sa cible qui est différente, ce qui rend la comparaison moins aisée.