Space Jam 2 : première bande-annonce avec LeBron James

25 ans après le premier opus, Space Jam s’apprête à faire son grand retour sur nos écrans. Le film qui alliait prises de vue réelles et animation s’offre une relecture moderne, avec Lebron James dans le rôle principal. Voici la première bande-annonce.

Il fait encore aujourd’hui partie des classiques qu’il faut avoir vus, si on est passionné par le ballon orange et les cartoons. Space Jam, sorti en 1996 au cinéma, s’offre une suite avec LeBron James dans le rôle principal. La star de NBA est à l’affiche de Space Jam : A New Legacy. Comme dans le premier film avec Michael Jordan, les Looney Tunes côtoient des personnages en chair et en os et s’affrontent sur un parquet virtuel. Mais l’animation traditionnelle a été remplacée par les techniques 3D pour coller à notre époque. Reste à voir désormais si la recette fonctionnera. Alors que son fils a été enlevé par une étrange intelligence artificielle, le joueur de renommée mondiale n’a qu’une seule option pour le sauver. Il doit affronter les Goons de l’IA dans un match de basket de grande envergure.

Au casting de cette production Warner Bros, on retrouvera notamment Don Cheadle (Iron Man 2), Sonequa Martin-Green (Star Trek Discovery) ou encore Cedric Joe (Modern Family). La réalisation sera assurée par Malcolm D.Lee, à qui l’on doit notamment Scary Movie 5. À la production, on retrouvera Justin Lin (Star Trek : Sans limites), Maverick Carter (Self Made : Inspired by the Life of Madam C.J Walker) et enfin Ryan Coogler (Black Panther).

Le site officiel relooké pour l’occasion

Jusqu’ici, le site officiel de Space Jam était un vestige de l’internet d’antan. L’adresse URL a été utilisée par Warner Bros pour faire la promotion du nouveau film et s’est offert une refonte entière pour l’occasion. Exit le look rétro, il devient résolument moderne. On y retrouve notamment la bande-annonce de Space Jam : A New Legacy ainsi que le synopsis du long-métrage. Sa version de 1996 n’a pas disparu pour autant et est toujours accessible à cette adresse.