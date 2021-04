Game of Thrones va bientôt célébrer ses dix ans !

Il y a 10 ans, le premier épisode de Game of Thrones était diffusé sur nos écrans. À l’occasion de cette date anniversaire, HBO Max et OCS préparent des soirées spéciales sur leurs plateformes respectives.

L’anniversaire des dix ans de Game of Thrones is coming ! Alors que la suite se prépare sur HBO Max, avec plusieurs spin-offs, et même une pièce de théâtre, la plateforme entend tout de même célébrer la première décennie d’existence de la série. En avril sur HBO Max, la saga inspirée de l’univers de George R.R. Martin sera à l’honneur lors de l’événement The Iron Anniversary. Pendant 30 jours, les fans pourront retrouver chacun des épisodes des huit saisons, mais aussi des contenus inédits sur les coulisses de la production. Il sera aussi possible de découvrir des produits estampillés Game of Thrones, comme un œuf de Fabergé Impérial aux couleurs de la série, des bières inspirées par la série, ainsi que des figurines Funko en éditions limitées.

OCS va proposer une émission spéciale

Si c’est HBO qui diffusait la série outre-atlantique, en France, c’est OCS qui en était l’heureux diffuseur. Ainsi, Orange va diffuser le 17 avril prochain une émission spéciale consacrée à la série sur OCS City. Au programme, deux heures de décryptages, d’analyses et de rencontres autour des scènes mythiques de Game of Thrones. Les abonnés à OCS pourront aussi tester leurs connaissances sur la série et ainsi espérer remporter des produits dérivés. Ils sont tous accessibles entre le 16 mars et le 16 mai prochain sur le site de la plateforme.

Les 10 premières années du règne de Game of Thrones

Comme on le disait plus haut, l’épopée Game of Thrones ne va pas s’arrêter là. Après dix ans de bons et loyaux services, l’univers de George R.R. Martin va revenir dans le cadre de plusieurs spin-offs pour HBO Max. Le premier d’entre eux, House of The Dragon sera diffusé en 2022 sur la plateforme, mais également sur OCS en France. La série reviendra sur les origines de la famille Targaryen, et notamment le roi Viserys. On sait déjà que l’anglais Matt Smith (Doctor Who) et Olivia Cooke (Ready Player One) seront de la partie.