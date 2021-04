Star Trek : le casting célèbre le First Contact Day

Sur Paramount Plus, la saga Star Trek va continuer à s’étendre. À l’occasion du First Contact Day, la plateforme a dévoilé les bandes-annonces de ses nouvelles productions.

Hier marquait le jour de l’anniversaire (anticipé) de la première rencontre entre les humains et les Vulcains. Si vous n’êtes pas familiers avec l’univers de Star Trek, le 5 avril est l’une des fêtes qui entourent la saga. À cette occasion, Paramount a organisé un événemenent en ligne pour présenter les séries qui viendront s’ajouter aux productions déjà existantes.

Star Trek Discovery – en 2021

Sans surprise, on retrouve la plus célèbre d’entre toutes : Star Trek Discovery. La courte séquence nous donne un premier aperçu de l’intrigue qui sera déroulée dans ce nouveau chapitre. Selon le synopsis, le capitaine Burnham et l’U.S.S. se trouvent face à la plus grande menace qu’ils aient jamais affrontée. Les mondes fédérés et non fédérés ressentant l’impact, ils doivent affronter l’inconnu et travailler ensemble pour assurer un avenir meilleur à tous.

Star Trek Picard – en 2022

Patrick Stewart était évidemment de la partie et n’a pas manqué de nous donner des informations sur la prochaine saison de sa série Picard. Alors qu’il se prépare à retourner sur le tournage, il a adressé quelques mois aux fans du monde entier. “J’aimerais pouvoir m’asseoir avec vous et vous raconter toutes les nouvelles intrigues et situations que vous verrez dans cette nouvelle saison. C’est du jamais-vu.” Il n’était d’ailleurs pas la seule figure emblématique à avoir passé une tête puisque John de Lancie a aussi annoncé son grand retour. Il devrait reprendre le rôle de Q dès la saison prochaine, prévue en 2022 sur nos écrans.

Star Trek : Lower Decks – en août 2021

Il ne faudra pas patienter trop longtemps avant de la joyeuse équipe de Lower Decks. La saison 2 devrait débarquer sur Paramount Plus en août prochain, avant d’être diffusée sur Amazon Prime Vidéo comme c’était le cas pour la première salve d’épisodes.