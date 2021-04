Bon Plan VPN : pourquoi ce deal ExpressVPN est irrésistible ?

Le VPN le plus rapide et sécurisé, ExpressVPN, divise ses prix par deux et offre 3 mois gratuits en bonus. Il est grand temps d’en profiter.

Conserver votre anonymat, est-ce un sujet dont vous vous préoccupez ? C’est l’un des grands débats présents dans le monde du numérique ces dernières années. Des solutions ont vu le jour au fil des années, c’est notamment le cas avec les VPN (que l’on appelle aussi Réseau Privé Virtuel). Tout comme un antivirus sécurise votre PC, le VPN est une application ayant pour but de protéger votre vie privée sur Internet.

ExpressVPN, le leader mondial du marché vient tout juste de lancer une remise importante de 49%. L’offre initiale avec engagement sur 12 mois passe alors à 5,83€ par mois contre 11,32€ habituellement. Cela ne vous suffit pas ? ExpressVPN va plus loin en ajoutant 3 mois gratuits.

ExpressVPN : se protéger du monde entier et sans restrictions

Si vous êtes habitué à utiliser des réseaux WiFi publics, il faut être conscient qu’ils ne sont pas toujours sécurisés. Cela implique qu’un individu mal intentionné peut techniquement intercepter vos données et être capable de les lire, connaissant alors tout ce que vous faites sur le web. Pour des raisons légales, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), enregistrent également tous les sites que vous visitez.

Avec un VPN, dans les deux cas cités ci-dessus, vous allez devenir invisible. En effet, vos données sur un Wi-Fi public peuvent toujours être interceptées sauf que grâce à une telle application, elles seront chiffrées. Par conséquent, personne ne sera capable d’en connaître le contenu. ExpressVPN utilise justement un algorithme reposant sur la technologie AES (AES-256 plus spécifiquement) pour chiffrer vos données.

Deuxièmement, un VPN change votre adresse IP. C’est de cette façon que les FAI enregistrent les informations des différents sites web que vous consultez. Ainsi, parce que votre adresse IP devient différente via un VPN, vous ne pouvez plus être tracé par ces derniers. De plus, une adresse IP permet de vous géolocaliser. Or, il s’avère qu’avec ExpressVPN vous avez le choix parmi 160 localisations à travers 94 pays. Aucun autre VPN ne peut se vanter d’offrir autant de possibilités et tout cela sans limite de trafic, ni bridage de la bande passante.

Changer de lieu procure également l’avantage de contourner la censure et ainsi d’accéder à du contenu disponible uniquement dans un pays spécifique par exemple. C’est notamment le cas avec le catalogue Netflix qui n’est pas le même dans le monde entier. En changeant votre géo-localisation, vous avez donc accès à du contenu que vous n’avez potentiellement pas dans votre pays d’origine.

Bénéficiez de 15 mois pour le prix de 12 !

ExpressVPN est le plus prisé et reconnu parmi les services de VPN disponibles. Pour cette raison, il n’est pas courant qu’une promotion aussi avantageuse soit proposée. Depuis peu, c’est donc une remise de 49% qui est appliquée pour l’achat d’un VPN avec l’offre d’un an. Pour le prix de 87,36€ au lieu de 169,74€, cette réduction a de quoi séduire plus d’un utilisateur potentiel. En bonus, vous recevez également 3 mois supplémentaires gratuitement vous permettant de préserver votre anonymat pendant 15 mois !

ExpressVPN c’est jusqu’à 5 connexions simultanées et une compatibilité multi-supports aussi bien sur téléphone (Android, iPhone) que sur PC (Windows, Linux, macOS). Même certains routeurs de la marque Netgear et Linksys sont utilisables. Pour toutes vos questions, le support client reste à votre entière écoute (par messagerie instantanée et e-mail), sans interruptions du lundi au dimanche à toutes heures du jour et de la nuit.

Enfin, si vous avez encore quelques doutes sur cette offre. Sachez que vous disposez de 30 jours pour vous faire rembourser et cela sans condition. Le plus simple reste donc de tester le service pleinement afin de déterminer s’il vous plait.

Pour en savoir davantage sur le fournisseur, vous pouvez lire notre test complet d’ExpressVPN ici.

