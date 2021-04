Microsoft repousse à septembre la réouverture complète de ses bureaux

En raison de la situation sanitaire, les bureaux de Microsoft ne pourront pas accueillir la totalité des employés avant le mois de septembre, la majorité de ceux-ci étant actuellement en télétravail.

Alors que Microsoft devait rouvrir ses bureaux complètement d’ici le mois de juillet, il semblerait que l’entreprise ait décidé de décaler cette date, au moins jusqu’au 7 septembre prochain. Selon le plan d’organisation du travail de Microsoft, la phase de réouverture complète est la dernière étape, la phase 6. Actuellement, Microsoft se trouve encore dans la phase 4 qui est celle d’une réouverture « douce », qui ne concerne sans doute que très peu d’employés, les autres étant encouragés à télétravailler. Ce changement de plan est en accord avec la situation sanitaire actuelle, qui oblige encore une grande partie de la population à travailler de chez-soi pour mieux se protéger.

Microsoft a déclaré que « d’après nos consultations fréquentes avec des experts en matière de données et de santé, nous avons décalé la date la plus proche d’ouverture de nos sites américains au 7 septembre 2021. Nous continuons à examiner la situation au niveau local dans chaque région/pays/état où nous travaillons et nous ajusterons les dates par pays si nécessaire ».

Dans un mail envoyé aux employés, Microsoft a également précisé que « nous pensons que cette date accordera une plus grande souplesse aux employés pour faire leurs projets d’été, et nous continuerons à vous tenir informés si la date est repoussée ».

En attendant la réouverture complète des bureaux de Microsoft, l’entreprise a dévoilé en mars qu’approximativement 20 % des employés étaient revenus travailler sur certains sites, dont Redmond et Seattle, qui ont rouvert progressivement dès le 29 mars. Et si vous êtes vous aussi dans une situation de télétravail permanent et que cela vous pèse, alors un internaute a peut-être créé l’outil qu’il vous faut pour vous échapper de vos visioconférences à tous les coups !