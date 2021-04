Xbox Game Pass : quels sont les prochains jeux au catalogue ?

Microsoft ne cesse d’améliorer l’expérience du Xbox Game Pass, amenant non seulement 8 nouveaux jeux au catalogue, mais aussi en rendant les contrôles tactiles compatibles avec beaucoup plus de jeux.

Microsoft, qui vient de confirmer sa présence à l’E3 2021, vient également d’annoncer les prochains jeux à débarquer au catalogue du Xbox Game Pass pour ce début de mois d’avril. Au total, l’entreprise a dévoilé huit jeux, dont quatre qui seront disponibles dès le 8 avril. Il y a tout d’abord GTA V (Cloud et Console), le cinquième opus très apprécié de la franchise de Rockstar Games. Puis, il y aura Zombie Army 4 : Dead War (Cloud, Console et PC), qui est par ailleurs également disponible sur PlayStation via le Playstation Plus. Dans ce jeu de morts-vivants, vous devez affronter des zombies nazis dans l’Europe des années 1940.

Ensuite, sera ajouté Disneyland Adventures (Cloud), un jeu qui pourrait très bien plaire aux enfants comme aux grands. Dans ce jeu, « faites équipe avec Peter Pan pour vaincre le capitaine Crochet, rencontrez Mickey Mouse et faites un câlin à Blanche-Neige ». Enfin, une autre aventure Disney vous attend avec Rush : A Disney Pixar Adventure (Cloud), qui vous plonge dans l’univers de six grands films Disney/Pixar, à savoir les Indestructibles, Ratatouille, Là-haut, Cars, Toy Story et le Monde de Dory. Le 12 avril, c’est le jeu de hockey sur glace NHL 21 (Console) qui arrive au catalogue du Xbox Game Pass grâce à EA Play. Puis, pour rester dans l’univers du sport, vous retrouverez le jeu de baseball MLB The Show 21 (Cloud et Console) dès le 20 avril prochain.

Enfin, deux derniers titres vont intégrer le Xbox Game Pass le 15 avril, et il s’agit de Rain on Your Parade (Cloud, Console et PC) et de Pathway (PC). Il s’agit de deux jeux indépendants très différents. Rain on Your Parade est un jeu humoristique dans lequel vous incarnez un petit nuage pluvieux dont le but est de pleuvoir sur les gens pour s’amuser. Pathway est quant à lui un jeu aux allures rétro prenant place dans les années 1930, où vous devez explorer le monde et découvrir ses mystères. Avec ceci, Microsoft annonce également une cinquantaine de jeux désormais compatibles avec les contrôles tactiles, dont Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Slay the Spire et bien d’autres.

