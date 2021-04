Sam Mendes travaille sur un drame romantique avec Olivia Colman

Décidément, Sam Mendes est prolifique. Après avoir marqué l’année 2020 avec son 1917, le réalisateur prépare déjà un nouveau long-métrage. Selon Collider, il est à l’écriture et la réalisation de Empire of Light, une histoire d’amour avec Olivia Colman à l’affiche.

Depuis plusieurs années, Sam Mendes se concentre essentiellement sur des films d’action. Le cinéaste a notamment réalisé deux opus de la saga James Bond, Spectre et Skyfall, mais aussi un film de guerre ambitieux : 1917. Ce dernier lui a même valu plusieurs nominations aux Oscars en 2020. Mais le réalisateur d’American Beauty entend renouer avec ses premiers amours, en nous proposant une nouvelle incursion dans le drame romantique. Baptisé Empire of Light, le long-métrage racontera une histoire d’amour qui gravite autour d’un vieux cinéma dans les années 1980. Les détails de l’intrigue restent en revanche encore très secrets.

Au casting, on retrouve la nouvelle coqueluche d’Hollywood : Olivia Colman. L’actrice britannique s’est récemment illustrée dans la série The Crown, mais également dans le film La Favorite en 2018. Elle est aussi en lice pour le titre de meilleure actrice dans un rôle secondaire aux Oscars, pour le drame The Father avec Anthony Hopkins. On ne sait en revanche pas encore qui lui donnera la réplique dans Empire of Light.

Sam Mendes à l’écriture

Derrière la caméra, Sam Mendes s’est entouré d’une équipe qu’il connaît bien à commencer par Roger Deakins. Le directeur de la photographique a notamment travaillé avec Sam Mendes sur 1917. La production sera assurée par Searchlight. Une collaboration qui réjouit le réalisateur : “ Je suis depuis longtemps admirateur de Searchlight et de la manière dynamique dont ils ont produit et sorti certains de mes films préférés de ces dernières années. Ce projet me tient à cœur et je ne pourrais pas être plus ravi qu’il ait trouvé sa maison idéale”.

Cette lettre d’amour aux salles obscures devrait sortir sur nos écrans en 2022, si la situation sanitaire le permet. La date précise n’a pas encore été communiquée, les studios attendant sans doute que la crise sanitaire se calme pour choisir la meilleure fenêtre de diffusion possible.