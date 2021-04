YouTube modère mieux ses vidéos et nous le prouve

Souvent critiqué en raison de sa modération jugée trop laxiste, YouTube cherche à nous prouver que ses efforts en la matière ont payé grâce à un nouvel indicateur, le « taux de vues incorrectes ».

Avec la liberté permise par les plateformes sociales, certains contenus chocs passent parfois entre les mailles du filet de la modération. YouTube, notamment, a longtemps été pointé du doigt pour prendre un peu trop de temps avant de retirer des contenus jugés problématiques. Le géant de la vidéo en ligne semble en avoir tiré des leçons, et explique aujourd’hui comment il s’est amélioré pour débusquer plus rapidement les contenus qui enfreignent ses règles.

Le “taux de vues incorrectes”, nouvel indicateur pour prouver ses efforts

Pour ce faire, YouTube présente un nouvel indicateur, baptisé « taux de vues incorrectes », ou TVI. Déjà utilisé par ses modérateurs, celui-ci sera désormais affiché publiquement auprès des utilisateurs. Le « taux de vues incorrectes » est actuellement compris entre 0,16% et 0,18%. Concrètement, cela signifie que seules 16 à 18 vues sur 10 000 sont comptabilisés sur des vidéos qui enfreignent les règles de YouTube. Selon la plateforme, cela représenterait une baisse de 70% par rapport à 2017. En parvenant à faire davantage baisser ce chiffre, YouTube espère faire preuve de transparence et démontrer concrètement que ses efforts en matière de modération payent.

« D’autres instruments de mesure, comme le temps nécessaire pour supprimer une vidéo qui enfreint le règlement, sont également très importants. Toutefois, ils ne reflètent pas entièrement l’impact réel des contenus non conformes sur les spectateurs. Nous pouvons par exemple comparer un contenu non conforme qui reste sur la plateforme pendant plus de 24 heures, mais n’enregistre que 100 vues à une vidéo qui génère des milliers de vues en quelques heures avant d’être supprimée. Au bout du compte, quelle vidéo a le plus d’impact ? Nous sommes convaincus que le TVI est le meilleur moyen pour comprendre l’incidence des contenus dangereux sur les spectateurs et pour identifier les points que nous pouvons améliorer » explique YouTube dans un communiqué. Actuellement, la plateforme explique que 75% des contenus jugés problématiques sont retirées avant d’avoir atteint les 10 vues.