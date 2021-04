Cette webcam insolite ressemble trait pour trait à un œil

Marre de regarder votre ordinateur dans le blanc des yeux ? Des étudiants de l’université de Saarland en Allemagne ont la solution. Ils ont développé une webcam d’un nouveau genre qui ressemble trait pour trait à un œil.

Alors que les réunions se font rares et que la visioconférence reste encore aujourd’hui la solution privilégiée pour les employés en télétravail, une équipe de chercheurs a mis au point une webcam d’un nouveau genre. Ressemblant trait pour trait à un œil, le dispositif se pose au-dessus de son écran et promet de renouer avec le contact humain. Baptisé The Eye Cam, le dispositif a été développé par une équipe de scientifiques de l’université de Saarland en Allemagne. Sur YouTube, Marc Teyssier a partagé les premières images de l’étrange produit. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c’est parce que la joyeuse bande était déjà à l’origine d’une étrange coque de téléphone recouvert de peau artificielle. Avec cet œil, les équipes ont appliqué le même procédé, en imitant un globe oculaire grâce à du silicone. Grâce à des servomoteurs, cet œil peut reproduire des tics humains, comme les battements de cils et les haussements de sourcils. À l’intérieur, il embarque une lentille de caméra qui se déplace pour suivre les mouvements de son propriétaire.

Ce dispositif sera présenté plus en détails lors de la conférence ACM CHI sur les facteurs humains dans les systèmes informatiques. Le but pour les chercheurs : créer de la connexion émotionnelle entre les humains et leurs machines. Concrètement, il est surtout question de rétablir un contact visuel entre les différents interlocuteurs pour simuler une rencontre en chair et en os, mais avec du silicone. Dans un communiqué, Marc Teyssier explique ce qui a motivé un tel projet .

“Les yeux humains sont cruciaux pour la communication. Bien que les webcams partagent le même objectif que l’œil humain – voir -, elles ne sont pas expressives, elles ne transmettent pas l’affect comme le font les yeux humains. Eyecam ramène les aspects affectifs de l’œil dans la caméra.”

L’idée, si elle est louable, est surtout très dérangeante. Dans la vidéo ci-dessus, on aperçoit la caméra en action et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est assez effrayant, surtout lorsque l’utilisateur se met à caresser doucement le produit. Bienvenue dans la vallée de l’étrange !