P0 : la première moto de Yatri Motorcycles fait bonne impression

Yatri Motorcycles va finalement lancer la réservation de la P0, sa première moto électrique. Le constructeur qui s’est inspiré de plusieurs bonnes idées de Tesla.

La P0 (pour « Project Zero ») est une moto électrique qui détonne sur ce segment naissant. L’engin intègre en effet un grand écran tactile de 7 pouces sur le guidon ! La tablette comprend une connexion 4G et un GPS, elle permet également de démarrer le véhicule (sans clé, donc). Autre inspiration de Tesla : Yatri Motorcycles promet des mises à jour logicielles régulières pour améliorer les fonctionnalités et apporter des nouveautés à la moto.

Un grand écran de 7 pouces pour tout contrôler

Le châssis métallique de la deux-roues est largement occupé par la batterie d’une capacité de 8 kWh, ce qui confère à la P0 une autonomie de 230 kilomètres. On fera le plein en deux heures, avec le chargeur 3,3 kW. Le moteur électrique de 48 kW (64 chevaux) avec un couple à la roue de 650 Nm.

Le constructeur promet 97 % d’efficacité pour ce moteur, permettant à la moto de filer de 0 à 60 km/h en moins de 2,5 secondes. La vitesse maximale que peut atteindre la P0 est de 140 km/h. Sachez aussi que la moto pèse 190 kg. Yatri Motorcycles ouvrira les précommandes le 26 avril, malheureusement sans préciser à quel prix ni quels pays. On croise les doigts pour un lancement européen rapide !

Yatri Motorcycles a été fondé en 2017, puis a annoncé deux ans plus tard la P0, son premier véhicule électrique à deux roues. Un défi pour une toute jeune entreprise, mais elle semble avoir pris le bon bout avec cette réalisation qui parait bien née. Reste maintenant à assurer la production en cette période de pénurie de composants et surtout, à convaincre le grand public.