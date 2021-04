Intelligence artificielle : Microsoft confirme le rachat de Nuance

Le géant de la techvient de confirmer le rachat de Nuance Communications, une l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Prix de la transaction ? Environ 16 milliards de dollars.

[Mise à jour] Lundi 12 avril à 14h00 – Microsoft et Nuance Inc viennent de confirmer officiellement la conclusion d’un accord définitif. Le géant de la tech acquiert le spécialiste de la reconnaissance vocale pour 56$ par action, à l’issue d’une transaction estimée à 19,7 milliards de dollars.

Les négociations se poursuivent, rapporte le site de Bloomberg, mais peuvent encore échouer. Depuis déjà plusieurs semaines, Microsoft Corporation serait en négociations sérieuses avec Nuance Communications Inc dans le but d’acquérir la société spécialisée dans l’intelligence artificielle. Selon une source proche du dossier, le montant de la transaction pourrait atteindre les 16 milliards de dollars, soit environ 13,4 milliards d’euros. Si ce rachat aboutit, il pourrait s’agir là de la seconde plus grosse acquisition historique de l’histoire de Microsoft, juste derrière LinkedIn en 2016, qui avait été conclue pour un peu plus de 26 milliards de dollars.

Basée à Burlington dans le Massachusetts, Nuance Communications est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels basés sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. C’est notamment grâce à elle qu’a pu naître Siri, l’assistant d’Apple. Outre la marque à la Pomme, Nuance collabore aussi avec Microsoft depuis 2019, principalement dans le domaine médical. En septembre 2020, Nuance enregistrait un chiffre d’affaires annuel de 1,48 milliard de dollars, ainsi qu’un bénéfice net positif de plus de 90 millions de dollars. En rejoignant Microsoft, l’entreprise fondée en 1992 s’offrirait une importante valorisation boursière à hauteur de 56 dollars par action. Aucune des parties concernées ne s’est encore exprimée officiellement sur cette hypothétique transaction. Une officialisation pourrait cependant avoir lieu dès le début de cette semaine, rapporte le site de Reuters.

Microsoft continue son expansion

Après LinkedIn en 2016, le développeur vidéoludique Zenimax il y a quelques semaines, et plus récemment Discord, Microsoft continue de diversifier ses activités, en phagocytant des entreprises tech à tour de bras. Le géant du web avait notamment envisagé de racheter TikTok l’année dernière. En se rapprochant de Nuance, l’entreprise de Bill Gates pourrait étendre ses capacités en matière de reconnaissance vocale, un secteur où il accuse un léger retard face aux géants Google et Apple.