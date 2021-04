Indiana Jones 5 : Phoebe Waller Bridge annoncée au casting

Hollywood se l’arrache. Déjà annoncée à l’affiche de la série Mr & Mrs Smith, Phoebe Waller Bridge va rejoindre le casting d’Indiana Jones 5. Elle fera face à Harrison Ford, qui reprendra le rôle du plus célèbre des archéologues. Si le reste du casting est encore secret, Lucasfilm n’a pas manqué de donner quelques précisions sur le long-métrage. Les fans de la saga seront heureux de retrouver John Williams à la partition, comme pour les précédents opus. Le compositeur est un grand habitué des productions Lucasfilm, cela n’a donc rien d’étonnant. James Mangold (Logan) , qui succède à Steven Spielberg derrière la caméra, s’est réjoui de cette nouvelle collaboration.

“Steven (Spielberg ndlr), Harrison, Kathy (Kennedy), Frank (Marshall) et John (Williams) sont des héros pour moi. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une actrice éblouissante, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux pas m’empêcher de me sentir aussi chanceux qu’Indiana Jones lui-même”.