Tim Sweeney, CEO d’Epic Games, semble très heureux de perdre de l’argent

Un nouveau rebondissement a eu lieu dans l’affaire qui oppose Apple à Epic Games, mais Tim Sweeney ne semble pas tellement préoccupé par le manque à gagner de son entreprise.

Alors que la bataille juridique entre Epic Games et Apple continue de faire rage, de nouveaux documents concernant la situation financière d’Epic Games ont été dévoilés, et ce n’est pas brillant. PC Gamer a rapporte que l’entreprise va perdre environ 330 millions de dollars à cause de ses exclusivités et jeux gratuits sur son store. Celles-ci ont coûté plus de 444 millions de dollars à Epic Games afin de les proposer sur l’Epic Games Store. Cet argent faisait partie des « garanties minimum » qu’Epic Games devait payer aux développeurs et éditeurs de ces jeux, peu importe si les ventes des jeux en question permettaient de couvrir ces frais. C’est d’ailleurs ce qui a dû attirer ces développeurs et éditeurs à accepter le marché proposé par Epic Games.

Si l’on reprend le bilan financier d’Epic Games pour l’année 2020, on voit bien dans les statistiques que les jeux de studios tiers n’ont rapporté que 265 millions de dollars à Epic Games sur un total de 700 millions pour l’année. Apple a donc estimé que ce chiffre s’élevait à 330 millions de dollars en comptant les garanties minimum de 2019. Pour l’année 2021, Epic Games devrait avoir un total de 600 millions de dollars de perte en comptant les exclusivités, les jeux gratuits et les autres dépenses de l’entreprise. C’est une somme tellement exorbitante qu’Apple estime également qu’Epic Games ne deviendra rentable qu’en 2027.

Pourquoi une telle réponse de la part d’Epic Games ?

Les avocats d’Epic Games expliquent, quant à eux, que cette situation fait simplement partie du plan financier de l’entreprise, qui souhaite dans un premier temps investir un maximum pour alimenter l’Epic Games Store en jeux et avoir le public le plus large possible. Epic Games estime donc pouvoir être rentable dès 2023. Interpellé par IGN sur Twitter, qui a publié un article sur la possible perte d’argent massive d’Epic Games, Tim Sweeney ne s’est pas fait prier pour réagir, et cela de manière très surprenante. Après avoir confirmé la véracité de l’information, il continue en expliquant que « cette méthode a été un excellent moyen d’atteindre les joueurs avec de supers jeux et un investissement incroyable dans la croissance de l’entreprise ! » Un énorme investissement donc, qui, on l’espère, finira par porter ses fruits (sauf la pomme, apparemment) un jour ou l’autre.