Final Fantasy VII : Advent Children bientôt disponible 4K HDR

Le film d’animation 3D sorti en 2005 va débarquer en version 4K HDR. Le Blu-ray sera commercialisé à partir du 16 juin prochain, soit quelques jours seulement après le remake de Final Fantasy VII sur la PS5.

Alors que Final Fantasy VII remake se prépare à investir la PS5, avec une version remastérisée pour l’occasion, l’univers continue de faire parler de lui. La même semaine, les fans de la saga pourront redécouvrir le long-métrage d’animation Advent Children, dans une version 4K HDR. Pour ceux qui seraient passés à côté de ce film d’animation sorti en 2005, il suit les aventures de Cloud Strife, un ex-soldat, qui décide de s’isoler de ses anciens compagnons pour lutter contre les souvenirs de son passé. Mais lorsqu’il se fait attaquer par le gang de Kadaj, Loz et Yazoo, Cloud va devoir plus que jamais affronter les souvenirs qui le tourmentent. S’il est assez compliqué à suivre, d’autant plus lorsque vous n’avez jamais joué aux jeux vidéo, le long-métrage est l’un des premiers à voir miser sur le tout CGI pour faire recette. Cela permettait aux fans de la saga vidéoludique de découvrir leurs personnages préférés par un autre prisme que celui de la console. Il sera disponible le 16 juin prochain en Blu-ray et déjà accessible en précommande sur Amazon.



Une orchestration live débarque à Paris en décembre

Et parce que la saga ne serait rien sans sa musique, Square Enix veut la mettre à l’honneur. En décembre prochain, les studios plongeront les Parisiens dans l’univers sonore du titre vidéoludique avec un concert exceptionnel. Le 9 décembre au Palais des congrès, ce sont plus 100 musiciens qui interpréteront les célèbres thèmes musicaux de Final Fantasy VII Remake. Pour promouvoir cet événement de grande envergure, Square Enix a d’ailleurs partagé une vidéo de 16 minutes. Elle reprend notamment le thème de combat “Let the Battles Begin!”. Un délice pour les esgourdes.