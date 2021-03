Pégases 2021 : Voici le palmarès complet de la cérémonie

La deuxième édition de la cérémonie des Pégases organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo à eu lieu le 17 mars et plusieurs lauréats se démarquent, tels que Microsoft Flight Simulator qui a remporté 3 prix.

Comme l’année dernière, la cérémonie des Pégases a voulu en 2021 récompenser les meilleurs jeux de l’année, en se concentrant surtout sur les créations françaises. Au total, il y a eu 16 lauréats dans des catégories allant du meilleur jeu au meilleur service d’exploitation. Certains des jeux nommés ont eu la chance de remporter plusieurs prix dans différentes catégories, que vous pouvez découvrir ci-dessous. Des prix spéciaux ont également été remis à Zerator et à Eric Chahi pour la personnalité de l’année et le prix d’honneur respectivement. Voila la liste complète des lauréats :

PÉGASE DU MEILLEUR JEU VIDÉO

Microsoft Flight Simulator – Asobo Studio

PÉGASE DU MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

Haven – The Game Bakers

PÉGASE DU MEILLEUR JEU MOBILE

Ordesa – Nicolas Pelloille-Oudart & Frédéric Jamain

PÉGASE DU MEILLEUR PREMIER JEU VIDÉO

Shady Part of Me – Focus Home Interactive

PÉGASE DU MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTUDIANT

Symphonia – ISART Digital

PÉGASE « AU DELÀ DU JEU »

Tell Me Why – DontNod

PÉGASE DE L’EXCELLENCE VISUELLE

Microsoft Flight Simulator – Asobo Studio

PÉGASE DU MEILLEUR UNIVERS SONORE

Streets of Rage 4 – Lizardcube et Dotemu

PÉGASE DE L’EXCELLENCE NARRATIVE

Tell Me Why – DontNod

PÉGASE DU MEILLEUR GAME DESIGN

There is no Game : Wrong Dimension – Draw Me A Pixel

PÉGASE DU MEILLEUR UNIVERS DE JEU VIDÉO

Paper Beast -Pixel Reef

PÉGASE DU MEILLEUR PERSONNAGE

Haven – The Game Bakers

PÉGASE DU MEILLEUR SERVICE D’EXPLOITATION

Microsoft Flight Simulator – Asobo Studio

PÉGASE DU MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTRANGER

Ori and the Will of the Wisps – Moon Studios

PÉGASE DU MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT ÉTRANGER

Hades – Supergiant Games

PÉGASE DU MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE ÉTRANGER

If Found – Annapurna Interactive