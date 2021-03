Xbox Party Chat sera disponible sans abonnement Xbox Live Gold

Microsoft a prévu quelques changements concernant l’abonnement Xbox Live Gold, ou plutôt en ce qui concerne ce que les joueurs pourront faire sans cet abonnement, justement. Dans une future mise à jour, il ne sera plus nécessaire d’avoir un abonnement Xbox Live Gold pour pouvoir bénéficier du Party Chat. Cela devrait arriver dans la même mise à jour qui permettra aux joueurs de bénéficier des jeux free-to-play sans cet abonnement, tels que Fortnite pour n’en citer qu’un. C’est encore une fois les adhérents au programme Xbox Insiders qui ont eu le privilège de découvrir la nouvelle. L’information a également été relayée par un employé de Microsoft, Bras Rosetti, sur Twitter.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) March 24, 2021