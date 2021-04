Cette future Apple TV aurait le droit à un HomePod intégré et une webcam

Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour sa fiabilité, évoque aujourd’hui une nouvelle Apple TV qui intégrerait un HomePod et même une webcam.

Cela fait des années qu’Apple n’a pas renouvelé son boîtier TV, dont la dernière itération date de 2017. Entre temps, la firme a pourtant lancé plusieurs services particulièrement adaptés à ce type de produit, comme son service de vidéo en streaming Apple TV+ ou encore Apple Arcade, son service de jeux vidéo à la demande, qui profiterait évidemment d’une puce plus récente. Et justement, Bloomberg, après avoir déjà mentionné un nouveau boîtier et avoir envisagé une sortie pour cette année, revient à la charge avec de nouvelles informations concernant un autre modèle d’Apple TV, dont la sortie serait plus lointaine, mais qui semble autrement plus alléchant.

Une Apple TV avec HomePod et webcam ?

Selon Mark Gurman, Apple pourrait doter cette future Apple TV d’une enceinte. Celle-ci disposerait de Siri, et pourrait donc probablement faire office de HomePod. Cela s’avérerait en réalité plutôt logique, quand on considère que les HomePod et HomePod Mini tournent déjà sur tvOS, le système d’exploitation… de l’Apple TV. Et ce n’est pas tout. Toujours selon Gurman, cette nouvelle Apple TV disposerait également d’une webcam afin de permettre les visioconférences directement sur son téléviseur.

Néanmoins, Bloomberg précise que ces informations concernent un produit dont le développement vient tout juste de débuter, et pas la prochaine Apple TV prévue pour cette année. Cette dernière ne devrait pas changer énormément, mais on profiterait néanmoins d’un processeur bien plus rapide et d’une capacité de stockage revue à la hausse, notamment pour en faire un compagnon de choix pour Apple Arcade. La télécommande serait également remaniée, là aussi pour s’adapter au gaming.

Par ailleurs, Gurman évoque également d’autres produits actuellement en développement. Le premier, c’est une sorte d’équivalent au premier HomePod, dont la vente a été arrêtée, mais avec cette fois-ci un écran et une webcam intégrée. Le second, c’est une sorte de support robotisé qui permettrait de rattacher un iPad à un HomePod, et qui permettrait de suivre l’utilisateur dans une pièce. Comme le précise le journaliste de Bloomberg, ces deux produits n’en sont néanmoins qu’à un stade embryonnaire de leur développement, et rien ne nous dit qu’ils verront réellement le jour.