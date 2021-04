Oppo agrandit sa série A avec le lancement des A54, A74 et A94

Nouveau-nés de la gamme Série A, le chinois Oppo vient d’annoncer aujourd’hui le lancement de ses nouveaux A54 5G et A74 5G. Dans un communiqué officiel, l’entreprise détaille la fiche technique de ses deux nouveaux produits, qui intègrent tous les deux un écran LCD LTPS de 6,5 pouces, d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz et d’une encoche sur la bordure supérieure. Déclinés en trois finitions Warm Tech métalliques (Noir Twilight et Argent Galactique pour le A74, Noir Twilight et Violet Fantastique pour le A54), ces deux nouveaux modèles milieu de gamme bénéficient d’un nouveau design incurvé, ainsi que d’un lecteur d’empreintes digitales situé sur leur bordure latérale, sur le bouton d’alimentation.

Si le A54 se contente d’une charge 10W, le A74 bénéficie quant à lui d’une fonctionnalité de recharge rapide à 18W, ainsi que de 6 Go de mémoire vive (contre 4 Go pour le A54). Les deux smartphones profitent aussi d’un quadruple capteur photo identique, comprenant un capteur principal de 48 Mp, un macro de 2 Mp, un grand-angle de 8 Mp, ainsi que d’un capteur monochrome de 2 Mp. À l’avant, la caméra frontale permet de capturer des selfies à 16 Mp. Sous le capot, les deux nouveau-nés de la gamme A bénéficient d’un SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G.

Une déclinaison haut de gamme

Sans rivaliser avec les smartphones les plus hauts de gamme du marché, Oppo vient compléter sa série A avec un troisième smartphone plus haut de gamme : le A94 5G. Équipé d’un processeur MediaTek 5G Dimensity 800U, le modèle se veut plus puissant que ses deux petits frères, permettant notamment le multitâche. Il est aussi plus endurant, puisqu’il embarque avec lui une batterie de 4310 mAh compatible avec la charge rapide 30W, qui lui permet une recharge complète en seulement une heure.

Au niveau de son écran aussi, le A94 se démarque du reste de la famille, en proposant un écran 6,43 pouces Super Amoled FHD+ de 2400 x 1080. Un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran vient compléter le tout, propulsant le smartphone au même niveau que le Samsung Galaxy A52 5G sorti il y a quelques semaines.

Accessibles à partir du 22 avril prochain en France, les nouveaux Séries A d’Oppo seront proposés à partir de 259,99€ pour le A54 (64 + 4 Go de RAM). Le modèle A74 sera quant à lui affiché à partir de 299,99€ (128 + 6 Go de RAM). Enfin, l’itération la plus haut de gamme de la série A94 sera proposée à 349,99€ (128 + 8 Go).