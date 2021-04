Hideo Kojima en passe d’abandonner Sony ?

Cela fait plusieurs jours que des rumeurs circulent sur un possible deal entre Microsoft et un des génies du monde vidéoludique, Hideo Kojima. Le créateur de Death Stranding, qui a longtemps collaboré avec Sony, aurait décidé de se tourner vers d’autres horizons et de collaborer avec son rival de toujours. Une source aurait révélé à Venture Beat que Hideo Kojima serait actuellement en discussion avec Microsoft afin de sécuriser une exclusivité sur Xbox.

Sony ne souhaiterait pas continuer l’aventure avec Hideo Kojima

Selon d’autres rumeurs, Kojima avait l’intention de perpétuer son partenariat avec Sony concernant son prochain jeu, mais Sony aurait refusé au vu de l’accueil de Death Stranding par les joueurs et les médias. En effet, le jeu aurait eu trop de critiques mitigées et n’aurait pas fait assez de ventes pour que leur collaboration puisse continuer normalement. Ce sont des rumeurs assez surprenantes quand on considère que le titre a rapporté plus de 23 millions d’euros en moins de six mois, après sa sortie sur PC en juillet dernier. De plus, il y a tout juste un an, Hideo Kojima revenait sur les moments forts de sa carrière et évoquait que le développement de Death Stranding avait déjà été rentabilisé.

Si on ne connaît pas les chiffres de vente exacts de Death Stranding sur consoles et PC réunis, certaines personnes pensent tout de même, et relayent, que ces chiffres seraient tout simplement « décevants » pour Sony. Pour le moment, rien n’a été confirmé ni par Hideo Kojima ni par Microsoft et par Sony, et ces informations ne sont que des rumeurs. Il ne reste donc plus qu’à attendre de plus amples informations afin que la situation s’éclaircisse autour du prochain jeu signé Kojima Productions.