C'est le printemps et Sony vient d'officialiser ses deux nouveaux smartphones premium. Voici les nouveaux Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III !

Traditionnellement, c’est au MWC que Sony officialise son nouveau smartphone porte-drapeau de l’année et c’est durant l’IFA que la version compacte arrive. Sans le MWC et sans l’IFA pour cause de pandémie, Sony profite de ce printemps pour annoncer ses deux nouveaux smartphones premium, voici le Sony Xperia 1 III ou Mark III pour les intimes et le Sony Xperia 5 III. Sans surprise, ces nouveaux smartphones Xperia sont dans la lignée de ce que proposait déjà Sony depuis deux ans avec un design que l’on connaissait déjà et spécialement cet écran au format 21:9 (4K pour le Xperia 1 III et Full HD+ pour le Xperia 5 III). On retrouve toujours des bords haut et bas plus épais que la concurrence pour une meilleure prise en main en mode paysage. Si on ne l’a pas eu encore en main, on ne doute pas de la finition qui doit être similaire à ce qu’on connaissait déjà avec les Xperia 1 et les Xperia 1/5 II. D’ailleurs, on y retrouve la certification IP65/68 avec un dos en verre dépoli et un contour en aluminium comme comme sur le feu Xperia Z3.

L’Ecran et les caractéristiques principales

Du côté de l’écran, on l’a dit plus haut, il n’y a pas d’encoche puisque les bords en haut et en bas de l’écran sont toujours là. Certains avait critiqué le format 21:9 tout en longueur du Xperia 1 mais on réalise que tous les constructeurs s’y sont mis à peu de choses près. C’est toujours une dalle OLED avec une définition 4K sur le Xperia 1 III et Full HD+ pour le Xperia 5 III. Et oui, on est en 2021 et enfin, on a droit à un taux de rafraichissement de 120Hz et non plus cette technologie Motion Blur Reduction qui proposait logiciellement une fluidité d’affichage similaire à un taux de rafraichissement de 90Hz mais sur un écran est bel et bien 60Hz. Bien évidemment, on préfère du vrai 120Hz à du pseudo 90Hz. A côté, on retrouve le support du HDR10+ et toujours pas de reconnaissance faciale 3D. On retrouve bien évidemment un capteur d’empreintes situé sur le bouton de mise en veille au niveau de la tranche droite du smartphone. Et encore une fois, on retrouve aussi le déclencheur photo physique et cette année, il arrive avec une petite texture pour être plus facilement reconnu.

A l’intérieur, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 888, c’est un des premiers smartphone à arriver avec le nouveau SoC haut de gamme du fondeur américain. Côté mémoire, on retrouve 128Go/256Go de mémoire interne ainsi que 6Go/8Go de RAM. Pour la batterie, on a droit à 4500mAh avec une recharge rapide 30W et depuis le Xperia 5 II de la recharge sans-fil. Et enfin, on retrouve Android 11 avec une surcouche Sony Xperia. Et comme pour les modèles de l’année dernière, on a de la 5G et du WiFi 6.

Le Zoom Périscopique Variable

Et enfin la photo, c’est le même bloc photo sur les Xperia 1 III et Xperia 5 III. Ainsi, on retrouve un bloc photo composé de 3 appareils photos et d’un capteur 3D iToF pour la profondeur de champs. Tous les appareils photos proposent un capteur de 12 Mégapixels. Si on retrouve un appareil photo principal avec une focale de 24mm et un appareil photo ultra grand-angle avec une focale de 16mm, on notera que le grand changement concerne le 3ème appareil photo qui n’est plu téléphoto de 70mm (soit un zoom 3x), mais un zoom périscopique variable et ça, c’est une première. Alors que les concurrents ont tendant à proposer un zoom périscopique avec un gros zoom qui a pour conséquence de proposer malheureusement une faible ouverture, Sony a choisi de proposer un zoom périscopique avec deux focales, 70mm et 105mm. Conséquence, si le zoom n’est pas aussi impressionnant que certains concurrent, les Xperia 1 III et Xperia 5 III bénéficie d’une ouverture plus grande et donc de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. En plus de cela, la firme japonaise propose un capteur similaire au capteur principal, avec un autofocus Dual Pixel super réactif.

Bien évidemment avec tous ces capteurs Dual PD, on retrouve l’autofocus super rapide de la marque nipponne dont la technologie Real Time Eye AF, le suivi en temps réel des objets mais aussi un mode rafale allant jusqu’à 20fps. Pour la vidéo, les Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III supporte maintenant l’enregistrement de vidéos allant jusqu’à l’UltraHD à 120fps et des ralentis allant jusqu’à 960fps en Full HD. Si on retrouve l’application Cinematography Pro « powered by CineAlta », Sony propose aussi l’application Photography Pro qui propose maintenant un mode photo basique et du coup, c’est aussi devenu l’application photo par défaut. Pratique.

Pas de prix encore mais une disponibilité dès ce printemps 2021.

Les caractéristiques techniques

Sony Xperia 1 III Écran - Ecran OLED de 6,5" Gorilla Glass Victus

- Définition 4K (1644 x 3840)

- Densité 643 ppp

- Format 21:9 CinemaWide

- Optimisé CineAlta

- 120Hz

- Fréquence de balayage de précision tactile de 240 Hz

- HDR10+

- DCI-P3

- BT.2020

- X1 for Mobile

- Technologie L-y raiser

- Technologie R.T (Rewind Time Record) Design - Contour en aluminium

- Dos en verre dépoli Gorilla Glass 6

- IP65/68 SoC et GPU - Snapdragon 888

- Adreno 660 Mémoire - 8 Go de RAM

- 256 Go stockage

- Port Mémoire MicroSD (jusqu'à 1To) Coloris - Noir Glacé

- Gris Glacé Appareil Photo - Triple appareils photo, le principal avec un capteur couleur de 12 Mégapixels, l’ultra grand angle avec un capteur de 12 Mégapixels et le téléphoto avec un capteur de 12 Mégapixels

- Objectifs Zeiss T*

- Objectif grand angle de 24mm avec une ouverture de F/1.7

- Stabilisation optique et AF Dual Pixel

- Objectif ultra grand angle de 16mm avec une ouverture de F/2.6

- AF Dual Pixel

- Zoom périscopique variable de 70mm et 105mm avec une ouverture de F/3.4

- Stabilisation optique et AF Dual Pixel

- Capteur 3D iToF

- Processeur BIONZ X



- Application Photography Pro

- Autofocus Real Time Eye AF

- Suivi des objets en temps réel

- Mode Rafale à 20fps

- Photos HDR

- Reconnaissance de Scène via Intelligence artificielle

- Zoom Super Résolution par Intelligence Artificielle

- Mode RAW



- Cinematography Pro powered by CineAlta

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 4K(2160p)/120

- Enregistrement de vidéos en 2K 120fps 10-bit HDR

- Enregistrement de vidéos HDR

- Enregistrement de vidéos en 21:9

- Stabilisation vidéo SteadyShot



- Appareil photo frontal avec un capteur de 8 Mégapixels

- Objectif grand-angle avec une ouverture de F/2.0



Audio - Haut-parleurs stéréo et compatible 360 Reality Audio

- Dolby Atmos

- Prise Jack 3,5mm

- HiRes Audio

- DSEE Ultimate

- 360 Reality Audio Batterie - Batterie de 4500 mAh

- Recharge rapide 30W (50% en 30 minutes)

- Recharge sans-fil 10W Connectivités - USB Type-C

- Capteur d'empreintes digitale physique

- Bluetooth 5.0

- Google Cast

- NFC

- GPS, GLONASS, A-GPS

- WiFi 6

- 4G LTE

- 5G

- nanoSIM

- Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre,

- Capteur de luminosité, de pression, de proximité

Logiciel - Android 11

- Surcouche Sony Xperia Taille et Poids - 166 x 72 x 7.9 mm

- 181 grammes Prix de lancement 1199€ Date de Disponibilité Mai 2021