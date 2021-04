Cyberpunk 2077 : CD Projekt veut vendre le jeu “pendant des années”

Après une période sombre sur les consoles d'ancienne génération, CD Projekt ne perd pas espoir pour Cyberpunk 2077.

Le jeu Cyberpunk 2077 a connu un lancement sur consoles assez mouvementé et est désormais sur la voie de l’amélioration depuis quelques semaines. Après de nombreux bugs, des failles dans les mods et une cyberattaque visant à vendre les codes sources des jeux de CD Projekt Red sur internet, le studio polonais sort enfin la tête de l’eau et apporte de vraies solutions aux joueurs de Cyberpunk 2077.

Dans un entretien accordé au média Reuters, Adam Kicinski a déclaré que « ce n’est pas une option de laisser Cyberpunk 2077 de côté. Nous sommes convaincus que nous pouvons amener le jeu à un niveau où nous pourrons être fier de lui et, par la même occasion, le vendre pendant les prochaines années à venir avec succès ». Bonne nouvelle pour les fans du jeu qui avaient peur que CD Projekt Red arrête de s’occuper du titre suite aux mauvaises critiques. Ce ne sera pas le cas, et le studio entend bien ne pas se reposer sur ses lauriers afin de concrétiser ses ambitions.

N’oublions pas que le jeu connaît déjà un franc-succès sur PC, et ce depuis sa sortie, et que les versions consoles, notamment PS4 et Xbox One, ont eu droit à deux énormes patchs correctifs, le dernier étant le patch 1.2, apportant plus de 500 correctifs. CD Projekt Red prévoit également de déployer des DLC gratuits ainsi que d’autres mises à jour correctives, notamment pour les consoles nouvelle génération. Tout ceci devrait arriver vers la seconde moitié d’année si le calendrier n’est pas décalé à cause de la situation sanitaire ou de la cyberattaque.