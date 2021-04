Espace : le trou noir M87 se dévoile dans une vidéo hypnotisante

Après une photo HD il y a quelques jours, le trou noir supermassif de la galaxie M87 vient de se dévoiler sous un angle inédit.

Située à environ 55 millions d’années-lumière de la Terre, la galaxie Messier 87 — aussi appelée M87 est l’une des galaxies les plus massives de notre univers proche. Découverte en 1781, elle a la particularité de comporter un imposant trou noir en son centre. Après avoir dévoilé une première photo HD du corps céleste il y a quelques jours, le réseau télescopique EHT a cette fois passé un nouveau cap, en réunissant les données de dix-neuf télescopes différents — dont cinq appartenant à la NASA, pour créer une vidéo des flux de gaz incandescents et des jets de particules qui traversent le trou noir supermassif. Des images animées “révolutionnaires” estime Kazuhiro Hada de l’Observatoire astronomique national du Japon et co-auteur de l’étude, récemment publiée dans le journal The Astrophysical Journal Letters.

Un travail de longue haleine

Au total, cette animation vidéo de quelques minutes aura nécessité plus de 760 scientifiques et ingénieurs, répartis dans 200 institutions entre mars et avril 2017. Un projet de longue haleine, qui pourrait permettre à l’homme d’en apprendre davantage sur le comportement et la vie des trous noirs. Selon la NASA, “les scientifiques prévoient d’utiliser ces données pour améliorer les tests de la théorie d’Einstein de la relativité générale”. Le média américain Slashgear rappelle de son côté que ces images pourraient aussi aider les scientifiques à mieux comprendre le comportement des rayons cosmiques, mais aussi de percer à jour leur rôle encore nébuleux au sein de l’univers. Sera Markoff, co-auteur de l’étude espère ainsi que “ces résultats nous aideront à calculer la quantité d’énergie transportée et l’effet des jets du trou noir sur son environnement”.