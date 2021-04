Apple TV+ présente son prochain court-métrage : Blush

Fruit de la collaboration entre Apple TV+ et Skydance Animation, Blush est réalisé par Joe Mateo (Les nouveaux héros).

Pour enrichir son catalogue, Apple TV+ a signé un partenariat d’envergure avec les studios d’animation de Skydance. L’accord conclu entre les deux parties, pour un montant qui reste inconnu, prévoit que la plateforme diffuse en exclusivité plusieurs séries et films dans les prochaines années. Le premier d’entre eux vient d’être présenté dans un communiqué par la marque à la pomme. Baptisé Blush, le court-métrage d’animation suivra les aventures d’un astronaute et horticulteur qui se retrouve piégé sur une planète naine. Lorsqu’un visiteur arrive, le voyageur jadis seul découvre la joie de construire une nouvelle vie et se rend compte que l’univers lui a offert un salut étonnant.

Le premier fruit de cette collaboration sera réalisé par Joe Mateo, à qui l’on doit notamment Les Nouveaux héros et Lutin d’élite : Mission Noël. Le cinéaste est aussi à l’écriture et partage à travers son récit “un parcours profondément personnel sur la guérison, l’espoir et les moments indéniablement humains d’être sauvés par l’amour”. La production sera assurée par John Lasseter, autrefois figure de proue des studios Pixar, qui a rejoint Skydance Animation en 2019. Pour le moment, Apple TV+ ne donne pas la date de diffusion de Blush, à la place, la plateforme s’est contenté de partager une première image.

Les productions Apple TV+ au sommet des classements IMDb

Si Apple TV+ a bien du mal à s’imposer face à Netflix, la faute à un catalogue encore très mince, la plateforme se démarquerait finalement par la qualité de ses contenus. Selon une étude du marché de Self Financial, Apple TV+ afficherait la plus haute moyenne de contenus jugés bons et excellents par les utilisateurs (près de 86 %). La moyenne des notes attribuées aux séries et aux films de la plateforme plafonne à 7,13 sur 10 et permet à Apple TV+ de se glisser à la troisième position du panorama américain. Néanmoins, comme le soulignent les analystes, la faible densité de son catalogue jouerait en sa faveur sur ce point. Reste à voir désormais si les différents partenariats noués par Apple TV+ lui permettront de gravir les échelons. D’après l’Observatoire européen de l’audiovisuel, en 2020, la plateforme comptait 12,2 millions d’abonnés dans les 28 pays du vieux continent, soit 9 % du total.