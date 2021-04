Falcon et Soldat de l’Hiver : qu’attendre du dernier épisode ?

Falcon et le Soldat de l’Hiver c’est bientôt fini. Mais que nous réserve la série pour son grand final la semaine prochaine ?

Le quatrième épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver était plutôt effréné. Multipliant les affrontements musclés et les scènes d’action dans la tradition du genre, ce chapitre lançait officiellement la dernière phase de la série. Mais alors que la conclusion se rapproche, les scénaristes ont fait le choix de ralentir la cadence pour préparer le final qui s’annonce déjà épique. Ce cinquième chapitre sert à introduire le nouveau Captain America incarné par Sam Wilson mais aussi explorer les éléments d’intrigue qui seront déroulés dans le dernier épisode. Que peut-on attendre de ce dernier épisode ?

Un affrontement entre les Flag-smashers et le nouveau Captain

Cela ne fait plus aucun doute, Karli Morgenthau va passer à l’action. Alors que son groupe vient de prendre en otage les membres du Conseil Mondial du Rapatriement, elle s’apprête à mener sa bataille pour un monde plus juste et affranchi de toutes frontières. Pour ce faire, elle s’allie à un personnage que l’on avait déjà brièvement aperçu dans le premier épisode. Il s’agit en effet du vendeur d’armes neutralisé par Sam dans la scène d’introduction. Reste à voir désormais quel rôle il jouera.

Sharon Carter n’est peut-être pas si loyale

Cela fait plusieurs épisodes que l’ancien agent du S.H.I.E.L.D ne nous inspire plus confiance. Même si elle semble avoir aidé Sam et Bucky dans le troisième épisode, son comportement n’en reste pas moins étrange. Dans une courte séquence de ce nouvel épisode, on la voit téléphoner à une personne francophone, qui pourrait justement être le nouvel allié Karli Morgenthau. Est-elle liée aux Flag Smashers ou a-t-elle fait ça pour aider Sam à retrouver la jeune femme et son groupe ? Le temps nous le dira. En revanche, on peut noter que contrairement aux autres personnages de la série, elle est la seule à disposer d’un téléphone qui n’est pas estampillé Apple. Comme souvent dans les productions Marvel, ces derniers sont réservés uniquement aux personnages honnêtes. Cela pourrait donc être un indice de sa véritable allégeance.

Un nouveau costume pour Sam

La boite est restée là, sous les yeux des spectateurs pendant de longues minutes, mais son contenu n’a jamais été montré à l’écran. Rapportée par Bucky à la Nouvelle-Orléans, c’est le fameux service demandé par Le Soldat de l’Hiver à son amie du Wakanda. S’il ne fait pas de doute qu’il s’agit là d’un nouveau costume pour Sam, les détails de cette armure sont encore très secrets. Désormais entraîné au maniement du bouclier, Sam va-t-il renoncer à ses ailes pour autant ? Réponse dans 7 petits jours.

Un nouveau Falcon ?

Qui dit nouveau Captain America, dit place vacante pour incarner Falcon et la série semble avoir trouvé le candidat idéal pour le remplacer. Un peu à la manière dont Steve a rencontré Sam, ce dernier s’est lié d’amitié avec un soldat américain. Dans une séquence lourde de sens, Sam abandonne son attirail brisé par John Walker dans le hangar. Si la scène sert surtout à marquer le changement du cap (vous avez compris) du héros, cela pourrait aussi signifié que le personnage incarné par Danny Ramirez prendra la relève dans le futur. Après tout, il avait l’air de s’intéresser de près aux ailes de Sam dans le premier épisode.

L’identité de Power Broker révélée

A-t-on déjà vu Power Broker à l’écran ? Si certaines théories parlent de Sharon Carter, le personnage pourrait en fait avoir été introduit à l’écran après la scène du tribunal. Une certaine Valentina Allegra de Fontaine se présente en effet à John Walker pour lui proposer son aide et l’investir sans doute d’une nouvelle mission. Si ses plans dans la série restent encore obscurs, la réponse pourrait se trouver dans les comics. Elle apparaît pour la première fois dans Strange Tales #159 en août 1967. Fille des dignitaires russes qui travaillaient pour Leviathan, une organisation terroriste russe, elle rejoindra plus tard le S.H.I.E.L.D. et entretiendra une relation sentimentale avec un certain Nick Fury. Elle l’a notamment aidé à vaincre la Griffe Jaune. Si elle ne dipose d’aucun super-pouvoirs, elle pourrait bien être le fameux Power Broker souvent mentionné dans la série.

U.S Agent face à Captain America

Contrairement aux quatre précédents épisodes, cette semaine, il fallait rester jusqu’à la fin du générique. La tradition Marvel des scènes post-crédits a fait son grand retour. On y retrouve John Walker, en train de confectionner ce qui ressemble à un nouveau bouclier. Dans les comics, le personnage de John Walker est associé au super-héros U.S Agent. Il apparaît pour la première fois dans Captain America vol 1 en novembre 1986 sous l’identité de Super Patriot. Il a déjà affronté Steve Rogers dans les comics à de nombreuses reprises.

