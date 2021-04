Bon plan : l’excellent Dyson V11 est déjà en forte chute 🔥

Alors qu'il est en rupture de stock sur la boutique officielle, l'aspirateur Dyson V11 Parquet Extra est affiché en promo chez Cdiscount. Attention, le stock ne pourrait durer que quelques minutes.

Mise à jour 17/04 8h20 : Un nouveau stock de Dyson V11 vient d’arriver ce samedi, profitez-en avant la (prochaine) rupture.

Aujourd’hui, Dyson est la marque de référence sur le segment des aspirateurs sans fil haut de gamme. La marque anglaise fait toutefois très attention à son image et limite donc volontairement les offres. Pour autant, certains revendeurs n’hésitent pas à faire quelques remises sur ces excellents appareils électroménager.

C’est le cas en ce moment : Cdiscount fait chuter le dernier Dyson V11 Parquet Extra à 499€ au lieu de 599€, soit 100€ de remise immédiate. Quand on sait à quel point les promotions sont rares sur ces aspirateurs balai, il ne faut plus tarder. Le stock devrait partir en quelques heures.

Si son nom indique “parquet”, il faut savoir que ce nouvel aspirateur sans fil Dyson V11 saura s’adapter à toutes les types de surfaces. Il est équipé de plusieurs accessoires dans la boite qui vous permettront de nettoyer en profondeur tous les sols. Le Dyson V11 est le plus puissant de la gamme du fabricant anglais, mais c’est aussi le plus puissant du marché. Avec lui, aspirer devient un jeu d’enfant.

Pourquoi choisir l’aspirateur Dyson V11 ?

Avec la crise sanitaire, l’engouement du public français pour les aspirateurs Dyson a atteint un record. L’inconvénient, c’est que ces appareils ont été en rupture de stock chez de nombreux commerçants (y compris sur la boutique officielle). Il faut donc savoir trouver 1) où le stock est disponible et 2) où est le meilleur prix.

Incontestablement, on n’a pas vu d’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra à un prix inférieur affiché chez Cdiscount ce mercredi. En effet, même sur la boutique officielle, les tarifs ne tombent jamais plus de 100€. Dans le cas précis de cet aspirateur, la remise immédiate est de 100€, ce qui fait passer le produit sous la barre des 500€.

L’aspirateur Dyson V11 est le nec plus ultra de l’électroménager. C’est le dernier modèle du fabricant et il vient avec des performances inédites. On peut citer le moteur qui assure 125 000 tours/minute pour nettoyer en profondeur, une batterie en nickel-cobalt-aluminium qui permet de tenir dans la durée une autonomie de 60 minutes (mode Eco) ou encore un système de filtration ultra-performant. Avec cet aspirateur, vous pourrez capturer 99,7 % des particules aussi fines que 0,3 micron.

Avec un aspirateur sans fil, vous pourrez donc vous déplacer partout dans la maison en tout confort. Il ne pèse que 3,09 kg, ce qui permet de facilement le déplacer dans toutes les pièces. Dans la boite, vous trouverez une station de chargement au mur qui permet non seulement de recharger l’appareil (en 4h50) mais également de ranger l’aspirateur Dyson V11.

Pour ceux qui s’inquiétaient de devoir utiliser leur aspirateur Dyson V11 Parquet Extra exclusivement sur le parquet, il en va différemment. Dans la boite d’origine, vous aurez une brosse rouleau doux, un long suceur, une mini-brosse douce ou encore une mini-brosse motorisée. Ce modèle se distingue d’un V11 Absolute par le nombre plus limité de brosses et c’est tout. Cela dit, ces accessoires sont suffisants.

Parmi les autres avantages d’un modèle comme le Dyson V11, on peut citer le bon écran OLED sur la partie haute de l’appareil. Il vous permettra de suivre l’évolution de la batterie ou encore les différents modes d’aspirations. Pour avoir la meilleure autonomie, il faudra par exemple choisir le mode Eco sur l’aspirateur sans fil. Un mode Auto ou un mode Boost sont aussi de la partie.

Cdiscount, hyper actif sur l’électroménager

Ce matin, Cdiscount fait fort avec cette remise spéciale sur l’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra. Si vous voulez profiter du confinement pour mettre la main sur un excellent aspirateur sans fil, c’est une opportunité à ne pas manquer. Depuis le début des soldes en janvier dernier, on n’avait plus vu de réduction sur cette marque.

En achetant votre aspirateur Dyson V11 chez Cdiscount, sachez que vous avez une période d’essai de 14 jours. Si le produit ne vous convient pas dans ce délai suivant la livraison, vous pouvez le retourner. Le cyber-marchand bordelais s’engage alors à le reprendre à ses frais et à vous rembourser votre achat. C’est donc un achat sans risque.

Mieux encore, Cdiscount vous offre une remise supplémentaire sur cet aspirateur Dyson V11. En l’occurrence, vous allez pouvoir obtenir 5% sous forme de “cagnottage” chez lui. C’est donc presque 25€ que vous pourrez ensuite économiser sur vos prochains achats chez le cyber-marchand.

Si vous êtes un membre de son programme de fidélité Cdiscount à Volonté, vous pourrez profiter de cet aspirateur Dyson V11 dès demain. Le site e-commerce est capable d’assurer une livraison ultra rapide partout en France. Il possède une batterie d’entrepôts dans l’Hexagone qui lui permettent d’avoir une excellente réactivité pour tous ses clients.

Dans tous les cas, cette vente flash sur l’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra ne va pas durer très longtemps. Le nombre d’appareils en stock est très restreint, il faudra se précipiter pour en profiter. Les retours clients sont positifs à l’unanimité : le modèle a obtenu une note moyenne de 4,9/5 sur le site Cdiscount.

Il faut dire que le modèle Dyson V11 Parquet Extra est probablement le meilleur aspirateur sans fil du marché. Il n’a que très peu de concurrence, malgré son prix élevé. C’est un accessoire luxe mais c’est un produit qui apportera un vrai confort au quotidien. Aspirer ne sera désormais plus une tâche ingrate, le confort de l’utilisateur est assuré.

