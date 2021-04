IFA 2021 : retour à une édition physique cette année ?

Les organisateurs de l’IFA sont optimistes et envisagent la tenue d’un événement physique « à grande échelle » en septembre, à Berlin.

L’IFA sera-t-il le premier grand événement tech à rouvrir ses portes ? C’est bien possible, si l’on en croit son organisateur. « Alors que le monde est sur la bonne voie pour sortir de la pandémie, l’IFA de Berlin devrait se dérouler physiquement et à grande échelle » explique le directeur exécutif et vice-exécutif de L’IFA et Président de Messe Berlin, Jens Heithecker, dans un communiqué. On y apprend même les dates de l’événement : l’IFA se tiendra donc du 3 au 7 septembre 2021, à Berlin.

Bien sûr, cela dépendra de la situation sanitaire en Allemagne, ainsi qu’en Europe et dans le monde, et s’il est bien possible de voyager en septembre. L’organisateur de l’IFA se montre malgré tout optimiste : « l’effort mondial de vaccination prend un énorme élan (…) ce qui nous donne la certitude que nous pouvons inviter le monde à venir à Berlin en septembre pour l’IFA 2021 (…) avec toutes nos précautions pour assurer la bonne santé de tout le monde. » Néanmoins, si cela est possible, l’heure ne sera pas non plus aux grandes festivités : « nous ne nous attendons pas à ce que l’IFA Berlin 2021 établisse de nouveaux records. Cependant, la tendance est claire : l’IFA Berlin est sur le point de faire son retour. »

Le premier salon à ouvrir le bal ?

Depuis le début de l’année, la plupart des grands événements ont fini par être annulés, comme le CES de Las Vegas, qui s’est tenu intégralement en ligne. Le MWC de Barcelone, qui devait initialement se tenir fin février, a finalement été décalé au mois de juin, mais il pourrait ne pas avoir la même saveur alors que de nombreux constructeurs comme Sony, Nokia, Ericsson et même Google ont déclaré qu’ils n’y seraient pas. Autre gros morceau, l’E3, grand-messe du jeu vidéo, se tiendra quant à lui exclusivement en ligne, du 12 au 15 juin prochain.

Reste à voir si la situation sanitaire va s’améliorer d’ici septembre en Europe, alors qu’une troisième vague touche actuellement la France et que la pandémie continue de faire rage dans le monde, malgré une embellie par endroit. En restant optimiste, et si tout se passe bien d’ici là, on se donne donc rendez-vous du 3 au 7 septembre 2021, en direct depuis Berlin !