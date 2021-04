Adidas et South Park dévoilent des Campus aux couleurs de Servietsky

La serviette culte de South Park a désormais droit à des chaussures à son effigie. Et visiblement, Adidas a poussé le niveau de détail jusqu’au bout.

Les fans de South Park vont être ravis. Après de multiples collaborations avec LEGO sur ses UltraBoost DNA, l’équipementier Adidas vient d’officialiser l’arrivée d’une toute nouvelle paire de Campus 80s en édition limitée, à l’effigie de Servietsky — ou Towelie en VO, le personnage culte de la série (tout aussi culte) de Trey Parker et Matt Stone. Repérées par Hyperbeast, ces nouvelles baskets collector auront la particularité de se décliner dans un coloris violet en matière éponge. Sur la languette des chaussures, les yeux du personnage viendront compléter le tableau. Une jolie référence au personnage anthropomorphe, apparu pour la première fois dans l’épisode 8 de la saison 5, et qui est ensuite devenu l’associé de Randy après son installation à la ferme Tegridy en saison 22.

Plusieurs détails cachés

En réalisant des chaussures à l’effigie de Servietsky, les designers d’Adidas ne se sont visiblement pas privés. En plus d’un design particulièrement réussi, ces nouvelles campus profiteront aussi de quelques easter-eggs, à commencer par une petite poche secrète dissimulée dans la languette, afin de stocker… ce que vous voudrez. L’intérieur de la languette sera d’ailleurs décoré de deux répliques cultes de la serviette : “Don’t forget to bring a towel” (N’oubliez pas d’apporter une serviette), et “I have no idea what’s going on” (Je n’ai aucune idée de ce qui se passe). Deux porte-clés seront livrés avec la paire de chaussures, et cerise sur la sneaker, les yeux de Servietsky s’injecteront de sang au contact de la lumière du soleil.

Disponibles en précommande au prix de 100€, les Campus 80s Servietsky seront disponibles à partir du 20 avril prochain. Encore une fois, il s’agit là d’une référence directe à la passion de la serviette pour la marijuana, puisque le 4/20 est une expression bien connue des consommateurs américains. Pour autant, ces sneakers ne seront pas simples à obtenir. Il faudra au préalable s’inscrire à un tirage au sort via l’application Adidas Confirmed, pour tenter d’acheter un exemplaire, qui promet déjà de s’arracher sur les sites de revente.