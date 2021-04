E3 2021 : les dates changent et Microsoft et Nintendo confirment leur présence

Evénement Par Elisa Rahouadj le 07 avril 2021 à 12h30

Plus on approche de l’E3, plus la liste des participants s’agrandit, tandis que les dates de l’évènement sont décalées de quelques jours. Découvrez ici les dernières annonces concernant l’E3 2021.