Apple : Restore Funds, un fonds de 200 millions de dollars pour la planète

Tandis que se profile le Jour de la Terre, Apple lance le Restore Funds, un fonds de 200 millions de dollars pour la protection de l’environnement.

Depuis la prise de poste de Tim Cook à la tête d’Apple, la protection de l’environnement est devenue progressivement un enjeu majeur de l’entreprise. C’est donc en toute logique qu’après avoir mis en place tout un tas de mesures pour limiter l’impact environnemental de sa production (comme enlever le chargeur des boîtes d’iPhone 12, par exemple), la firme de Cupertino continue de fournir des efforts dans ce domaine, avec un nouveau fonds baptisé « Restore Fund ».

Objectif : neutralité carbone d’ici 2030

La banque américaine Goldman Sachs et l’ONG Conservation International ensemble dans la protection de l’environnement, qui l’eut cru ? Et pourtant, Apple l’a fait. Avec le « Restore Fund », la Pomme est parvenue à concilier ses partenaires dans la préservation de l’environnement et son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici la fin de la décennie. Concrètement, la firme entend déjà parvenir à éliminer pas moins de 75% de ses émissions en rationalisant sa production et sa chaîne d’approvisionnement. Mais pour atteindre la neutralité carbone, il lui faut encore venir à bout des 25% restants. C’est justement l’objectif du « Restore Funds ».

« La nature nous fournit certains des meilleurs outils permettant de retirer le carbone de l’atmosphère. Les forêts, les zones humides, et les prairies attirent le carbone de notre atmosphère et le stocke indéfiniment dans les sols, les racines, et les branches » explique Lisa Jackson, vice-présidente du département environnemental chez Apple. « Restore Funds » devrait donc être dédié à la préservation des forêts et de sa biodiversité, et au soutien des projets innovants en la matière. En faisant cela, Apple espère également encourager « les investissements dans l’élimination du carbone dans le monde entier. »

D’ailleurs, notez que si vous souhaitez vous-même contribuer à l’effort collectif, vous pourrez faire un don à l’ONG Conservation International à chaque achat effectué avec Apple Pay jusqu’au 22 avril prochain, Jour de la Terre.