ZTE Axon 30 Ultra : futur pire ennemi du Galaxy S21 Ultra ?

Écran OLED 144 Hz, Snapdragon 888, charge rapide à 66W… Le ZTE Axon 30 Ultra a tous les atouts d’un smartphone premium de 2021.

ZTE vient de lever le voile sur ses nouveaux fleurons, l’Axon 30, l’Axon 30 Pro et un son smartphone de tous les superlatifs, l’Axon 30 Ultra. Ce dernier n’a définitivement rien à envier à ses concurrents sur ce secteur, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, avec une fiche technique de haut vol.

Tout d’abord, on y retrouve une grande dalle OLED 1080p de 6,67 pouces avec support du HDR10 et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 144 Hz, soit au niveau de certains smartphones gaming. À l’intérieur, on pourra compter sur le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, couplé à 8 ou 12 Go de RAM suivant la configuration. Enfin, on dispose d’une batterie de 4 600 mAh capable d’être rechargée à la vitesse de 66W. Un système de refroidissement liquide a été intégré pour éviter les surchauffes.

Côté photo, c’est également très prometteur. L’Axon 30 Ultra dispose de quatre capteurs arrières : un capteur principal de 64 MP avec une ouverture à f/1.6, un second capteur de 64 MP équivalent 35 mm ouvrant à f/1.9, et un troisième capteur, ultra grand-angle, de 64 MP ! Un téléobjectif périscopique de 8 MP capable d’un zoom X5 est là pour compléter cette configuration premium. À l’avant, on pourra compter sur une caméra frontale de 16 MP logée dans un poinçon.

De son côté, l’Axon 30 Pro fait quelques compromis du côté de l’appareil photo. Le taux de rafraîchissement de son écran est limité à 120 Hz et sa charge rapide abaissée à 55W. Pour l’heure, ces nouveaux modèles n’ont pas encore de prix officiel ni de date de sortie.