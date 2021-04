Vente Flash : la Smart TV Samsung 108 cm à 29€ seulement chez Bouygues Telecom

En optant pour un abonnement Bbox Smart TV, Bouygues Telecom vous permet de bénéficier d’une TV Samsung 4K à 29€ au lieu de 499€. Trois autres modèles de téléviseurs sont également à prix réduits. Profitez-en vite !

La Bbox Smart TV est une offre de Bouygues Telecom qui permet de cumuler une box internet ET un nouveau téléviseur Samsung 4K. Ce dernier sert également de décodeur TV, ce qui permet d’éviter toute installation complexe. Outre sa simplicité, l’opérateur vous permet d’avoir une TV de dernière génération à moindre frais.

Dans le cadre d’une offre spéciale qui se tient jusqu’au 18 avril, vous allez pouvoir faire une économie en plus sur la TV au format 108 cm. Celle-ci voit son prix chuter à 29€ seulement, contre 499€ en temps normal. En contrepartie, il faudra souscrire pendant 2 ans à la formule triple-play Bbox Smart TV qui offre un Wi-Fi avec un débit généreux.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Que contient l’offre Bbox Smart TV ?

En mai dernier, Bouygues Telecom dévoilait son offre Bbox Smart TV. Cette dernière s’inscrit en complément de ses formules traditionnelles Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym. Là où elle se distingue, c’est qu’elle inclut une TV Samsung à tarif avantageux. C’est une bonne façon de renouveler votre téléviseur à moindre frais, tout en profitant d’une formule triple-play.

La Bbox Smart TV est l’une des offres les plus complètes du fournisseur d’accès internet. Elle inclut la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels vers les fixes (France + 110 destinations) et mobiles en illimité ainsi qu’un accès à 150 chaines TV via l’application B.tv+.

Vous l’aurez compris, l’accès aux 150 chaines TV est directement inclut dans une application de la Smart TV. Vous n’aurez donc pas besoin d’avoir un décodeur TV séparé pour regarder le catalogue de chaines mis à disposition par Bouygues Telecom. Sur l’interface de la Smart TV, vous pourrez aussi accéder à des services comme Disney+, Netflix ou OCS.

Pour en venir maintenant à l’offre spéciale du moment, Bouygues Telecom réduit encore un peu plus le prix du téléviseur 4K 108 cm (43″). Ce dernier voit son prix tomber à 29€ contre 499€ sur le site officiel de Samsung. Une fois que vous aurez souscrit à l’offre Bbox Smart TV sur le site de Bouygues Telecom, l’opérateur vous enverra un mail pour vous indiquer comment commander votre TV sur Samsung à prix réduit.

Pour faire cette économie de 470€ sur le téléviseur 108 cm, Bouygues Telecom vous demande un engagement de 24 mois sur sa formule Bbox Smart TV. Celle-ci est au prix de 39,99€ par mois sur toute la période. Cela inclut évidemment la location de la box internet. On précisera que cette offre est uniquement disponible pour les foyers éligibles à la fibre.

Une large gamme de téléviseur Samsung

Au niveau du rapport qualité prix, l’offre spéciale sur le téléviseur 108 cm de Samsung est le plus pertinent. Vous faites une économie de 94% sur ce modèle 2021. Si vous voulez un écran encore plus grand, Bouygues Telecom propose aussi des tarifs préférentiels sur trois autres modèles. A quelques mois de l’Euro de football, c’est un investissement habile.

Si vous avez peur des éventuels frais de résiliation chez votre FAI actuel, Bouygues Telecom se montre rassurant : il vous rembourse jusqu’à 100€ de frais de résiliation. En général, les frais sont plus faibles que ce montant, vous devriez donc pouvoir vous en sortir sans aucun coût supplémentaire.

Pour découvrir l’offre Bbox Smart TV, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

En partenariat avec Bouygues Telecom