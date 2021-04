Amazon Prime Video va diffuser un nouveau film Borat

Il ne s’agit pas d’un troisième opus, mais d’un nouveau montage avec des scènes coupées et inédites de Borat 2.

Borat n’a pas encore dit son dernier mot. Quelques mois après la sortie de la comédie, Amazon Prime Video s’apprête à sortir un nouveau film inédit. Baptisé Supplemental Reportings Retrieved from the Floor of Stable Containing Editing Machine, ou “Rapports supplémentaires récupérés sur le sol de la pièce qui contient la machine à montage”, il sera constitué en grande partie de nouvelles séquences inédites. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau film à proprement parler, son réalisateur n’ayant pas l’intention de rempiler pour un troisième opus. Interrogé par Variety en janvier dernier, Sacha Baron Cohen avait expliqué “J’ai fait le film à cause de Trump. Il y avait un objectif derrière ce film, et je ne vois pas vraiment le but de le refaire.”

L’envers du décor

Parmi les séquences inédites introduites par la bande-annonce, on retrouve celle filmée lors d’un rassemblement de “Pro-Gun”. Alors qu’il monte sur scène, l’acteur se retrouve pris à partie par des supporters de Donald Trump. Pour rappel, Borat 2 est la suite du premier film sorti en 2006. Ce faux-documentaire parodique centré sur les aventures d’un journaliste de télévision du Kazakhstan : Borat Sagdiyev. Après la diffusion du premier reportage, ce dernier est enfermé par le régime pour avoir humilié sa nation. Il est alors envoyé en Amérique, avec sa fille Tutar, pour livrer le ministre de la Culture Johnny le Singe au vice-président Mike Pence.

Le succès du film diffusé juste avant les élections a été immédiat. Il a été nommé à plusieurs reprises dans les grandes compétitions du 7e art comme les BAFTA et les Golden Globes. Sacha Baron Cohen a obtenu le prix du meilleur acteur dans une comédie en février dernier et est en compétition pour le meilleur scénario adapté aux Oscars de 2021, ainsi que le titre de meilleure actrice secondaire pour Maria Bakalova.

