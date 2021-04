Xbox Cloud Gaming : la bêta est là, mais pas pour tout le monde

À partir du 20 avril, certains privilégiés auront la chance de tester la bêta du Xbox Cloud Gaming sur PC Windows et appareils iOS.

Microsoft vient d’annoncer à ses fidèles joueurs que le Xbox Cloud Gaming sera disponible en version test d’ici demain. Seuls les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter du cloud dans sa version bêta. Les joueurs auront la possibilité de le tester sur invitation de la part de Microsoft car tous les abonnés ne pourront pas en profiter.

La bêta du Xbox Cloud Gaming permettra aux joueurs de jouer à plus de 100 titres depuis des appareils PC Windows, ou encore depuis des téléphones et tablettes Apple via leurs navigateurs Internet. Il faudra alors se rendre sur le site xbox.com/play depuis les navigateurs Edge, Chrome ou encore Safari pour les appareils iOS. Microsoft précise qu’avec le temps, l’entreprise enverra de plus en plus d’invitations, comptant sur les retours constructifs des joueurs pour améliorer le service et le proposer dans sa version finale. La date de la disponibilité pour tous n’a pas encore été dévoilée.

Microsoft et le cloud gaming, le regard tourné vers l’avenir

Le cloud gaming est une façon pour Microsoft de réaffirmer sa position parmi les leaders du monde vidéoludique tout en élargissant considérablement son panel de joueurs. Aujourd’hui, le cloud est disponible en bêta très privée et seulement aux personnes possédant l’abonnement le plus cher de chez Microsoft, donc autant dire que c’est une population de gens restreinte et déjà « acquise ». Mais si Microsoft arrive à rendre ce service le plus fluide et le plus intuitif possible, et le rendre disponible sur presque toutes les plateformes, alors cela pourrait être un argument de vente de poids afin d’attirer toujours plus de clients, notamment ceux qui ne jouent qu’exclusivement sur téléphone par manque de temps ou de moyens.

De plus, le cloud gaming est une pratique de plus en plus répandue, comme en témoigne l’avènement de Stadia ou encore de GeForce Now. C’est pourquoi, en plus d’alimenter son catalogue du Xbox Game Pass, Microsoft propose toujours plus de fonctionnalités, comme les contrôles tactiles sur certains jeux ou encore la prise en charge de la manette, pour que tout le monde se sente à l’aise.