Le co-fondateur d’Adobe et inventeur du PDF est mort

Le monde de la tech est en deuil. Charles Geschke, papa du PDF, est décédé vendredi dernier. Dans un communiqué, la société qu’il a fondée en 1982, avec John Warnock, lui a rendu un dernier hommage. Son PDG, Shantanu Narayen s’est adressé à ses employés via un email.

Après avoir obtenu un doctorat de l’Université Carnegie Mellon, Geschke rencontre Warnok alors qu’il travaille au centre de recherche de Xerox à Palo Altro. Les deux hommes vont ensuite quitter l’entreprise en 1982 pour fonder leur propre entreprise : Adobe, et améliorer un nouveau langage de mise en forme PostScript, qui a drastiquement révolutionné la manière d’imprimer du texte et des images sur papier, le tout assisté par ordinateur. “Chuck a incité l’entreprise à innover sans relâche, ce qui a permis plusieurs inventions logicielles parmi les plus novatrices, notamment les omniprésent PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro, et Photoshop” avant de prendre sa retraite en 2000. Après près de deux décennies passées à diriger son entreprise, il a siégé jusqu’en 2017 au conseil d’administration de l’entreprise et en tant que membre du conseil jusqu’en avril 2020. Il a aussi décoré, aux côtés de John Warnock de la médaille nationale de la technologie en 2008 par Barack Obama.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx

