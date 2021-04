Bon plan VPN : voici 3 éditeurs premium qui cassent les prix

Si vous cherchez plus de confidentialité sur Internet, vous devriez trouver votre bonheur avec ces trois offres VPN à prix cassé.

Reconnus comme étant des outils efficaces pour protéger ses données en ligne, les applications VPN sont de plus en plus utilisées par tout type d’internautes. Les VPN contribuent également à préserver l’anonymat en masquant l’adresse IP des utilisateurs.

En plus de l’aspect confidentialité, ils permettent de changer de localisation sur Internet et de débloquer de nombreux contenus (streaming, chaînes TV, etc). Un bon moyen de dire adieu aux restrictions liées à la géolocalisation ou à la censure digitale.

Quelle que soit votre utilisation, nous avons déniché trois excellentes offres VPN à saisir dès aujourd’hui. CyberGhost, NordVPN ou encore Surfshark, tous vous feront profiter d’une sécurité de pointe pour moins de 3 euros par mois. À vous de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget.

CyberGhost VPN : un prix plus attractif que jamais

Le VPN CyberGhost est à la une car son offre spéciale permet d’économiser 389 euros sur la formule d’une durée de trois ans. Grâce à une remise de -83% et 3 mois gratuits offerts, le tarif chute à 78 euros au lieu de 467 euros, ce qui équivaut à 2 euros par mois seulement. Difficile pour les concurrents de rivaliser, d’autant que cette offre est remboursable pendant 45 jours avec la garantie.

Analysons CyberGhost et son application VPN plus en détail. CyberGhost met en avant ses niveaux de confidentialité élevés. En effet, son application cache votre adresse IP et votre emplacement physique lors de vos connexions à Internet. En plus de ça, vous pourrez modifier ce dernier élément selon vos préférences. Pour cela, vous aurez à disposition une infrastructure immense de 7 000 serveurs dans 91 pays.

Certains serveurs sont spécialisés pour le streaming et d’autres pour le téléchargement. Tous les serveurs offrent d’excellentes performances en termes de vitesse et de flux ainsi qu’une bande passante illimitée. Vous pourrez par exemple regarder les chaînes de télévision françaises depuis l’étranger et débloquer différentes plateformes sans problème.

Pour protéger vos données, CyberGhost utilise la norme de chiffrement avancée AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits. Vos informations personnelles et vos activités en ligne seront alors illisibles pour quiconque voudrait les décrypter – y compris votre fournisseur d’accès à Internet et les hackers les plus expérimentés.

Il est intéressant de noter qu’un seul compte chez ce VPN permet de connecter jusqu’à sept appareils en même temps. De nombreux équipements sont compatibles avec l’application CyberGhost : ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV, Fire TV Stick et certains routeurs.

NordVPN : une promotion flash valable pendant 24 heures

NordVPN est sans doute le VPN qui bénéficie de la plus grande notoriété. Si ses tarifs onéreux ne permettent pas à tout le monde de souscrire à un abonnement, la situation est différente aujourd’hui. NordVPN lance une promotion de -68% sur l’abonnement deux ans pour une durée limitée. C’est le moment ou jamais si vous voulez acquérir le VPN pour 71 euros contre 229 euros normalement. Cela revient à 2,97 euros par mois pendant deux années.

Vous ne prendrez pas trop de risque en souscrivant puisque l’offre promo est 100% garantie pendant 30 jours après la date d’achat. Le remboursement s’effectue intégralement et sans condition.

Au quotidien, l’application NordVPN vous permettra d’accéder à Internet de façon privée et sécurisée grâce au chiffrement, à divers protocoles de cryptage (OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordLynx) et un camouflage intégral de votre IP. En plus de protéger vos données personnelles, NordVPN vous offrira une navigation beaucoup plus flexible car il possède plus de 5 400 serveurs dans 59 pays du monde. Même si ce réseau est moins impressionnant que celui de CyberGhost, cela donne la possibilité de débloquer des sites internet bloqués dans votre région et de contourner la censure en ligne.

Pour optimiser votre connexion, vous pourrez compter sur NordVPN qui propose des serveurs spécialisés pour le P2P, double VPN et obfusqués. Son application intègre même un ad-block, un filtre anti-malwares et un bloqueur de suivi en ligne.

Sachez qu’avec votre unique abonnement, vous pourrez installer et utiliser l’application NordVPN sur six appareils en simultané. Bien entendu, de nombreux systèmes d’exploitation sont supportés : Windows, Android, macOS, iOS et Linux.

Surfshark : le forfait 2 ans le plus intéressant

Terminons ce top 3 avec Surfshark et son offre très avantageuse. En ce moment, le tarif de son forfait deux ans est remisé de 81%. Au lieu de payer 259 euros, il ne vous coûtera que 49,86 euros, ce qui est très abordable pour un VPN aussi complet. En plus, il faut savoir que Surfshark offre des connexions simultanées illimitées. Autrement dit, un seul compte suffit pour équiper tous les périphériques de votre domicile. De quoi faire une très belle affaire.

Si le VPN ne vous convient pas, vous aurez 30 jours à compter de la date de souscription pour faire machine arrière et demander votre remboursement. Il suffit de contacter le service client qui est joignable par chat en direct à toute heure – de jour comme de nuit.

Surfshark se revendique comme un VPN simple à utiliser et doté de dispositifs de sécurité sérieux. Si vous avez lu notre avis sur Surfshark VPN, c’est effectivement quelque chose que nous avons pu vérifier durant notre test.

Le VPN Surfshark dispose de plus de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays du monde. Dès la connexion à l’un d’eux, votre navigation sera chiffrée de bout en bout et vous deviendrez anonyme sur Internet.

Si vous passez du temps sur Netflix, Surfshark devrait vous plaire car il parvient à débloquer plus de 10 catalogues différents. Si le processus peut sembler technique, c’est en fait très simple : le contenu de la plateforme varie en fonction du serveur choisi. Par exemple, si vous êtes en France, vous pourrez accéder à Netflix US via un serveur américain et inversement.

