Fitbit officialise Luxe, les nouveaux bracelets connectés élégants

Conçus pour apporter à ses utilisateurs une “approche holistique de la santé”, les nouveaux Fitbit Luxe se déclinent en plusieurs finitions, et bénéficient des fonctionnalités “les plus avancées” de la marque.

Fitbit a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau modèle de bracelet connecté, le Fitbit Luxe, conçu pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de “rester en bonne santé dans le monde d’aujourd’hui”. Avec son design élégant et ses coloris estivaux, Fitbit s’est associée à la marque de joaillerie Gorjana pour transformer sa nouvelle montre connectée en véritable bijou. Le wearable propose ainsi plusieurs bracelets dans des matériaux hauts de gamme, allant du silicone au tour de poignet en cuir, jusqu’à l’acier inoxydable. Sous le capot aussi la montre se présente comme un concentré de technologie, et propose jusqu’à cinq jours d’autonomie grâce à sa batterie longue durée.

En plus de permettre l’affichage de la plupart des notifications du smartphone au poignet, la Fitbit Luxe propose aussi un suivi complet de l’activité, notamment grâce à l’outil Minutes en Zone Active, qui va déterminer avec précision la fréquence d’activité physique de son porteur, tout en proposant de nouveaux objectifs hebdomadaires pour contribuer à améliorer sa forme physique. Avec l’option Fitbit Premium, offerte pendant six mois à l’achat d’un modèle de la marque, plusieurs défis et jeux peuvent également être activés afin de mener à bien ces objectifs. Au total, l’entreprise indique 20 modes d’exercices différents, ainsi que l’accès à plus de 200 séances de fitness audio ou vidéo (accessible en option via l’abonnement Premium).

Prix et disponibilité

Accessible dès à présent en précommande sur le site officiel de la marque et chez les principaux revendeurs agréés, la Fitbit Luxe sera commercialisée dans les semaines à venir, au prix de 149,99€. Une édition spéciale Gorjana x Fitbit Luxe peut également être précommandée aujourd’hui à 199,99€, pour une livraison au mois de juin. Elle intègre un bracelet Parker Link exclusif en platine et acier inoxydable doré.