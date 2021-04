Une seule ligne HyperloopTT pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de 143 millions de tonnes

Ville de Geeks Par Gregori Pujol le 19 avril 2021 à 14h30

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a annoncé sa reconnaissance officielle par les Nations Unies comme signataire du réseau Global Compact, dédié aux entreprises adoptant des pratiques commerciales durables et engagées face aux défis environnementaux et sociétaux contemporains. En devenant membre de ce réseau onusien, HyperloopTT s’est engagé à intégrer ses dix Principes en faveur des droits humains, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption dans ses activités et ses valeurs fondamentales.