TousAntiCovid : premier pas vers le passeport vaccinal

Dans sa nouvelle mise à jour, l'application intègre une rubrique Carnet qui permet de stocker les résultats de tests PCR et antigéniques.

La vaccination bat son plein en France. Depuis maintenant une semaine, les personnes de plus de 55 ans sont éligibles et plus de 330 000 injections ont été réalisées entre samedi et dimanche. Pour faciliter les contrôles aux frontières, le gouvernement vient de mettre à jour son application TousAntiCovid. Parmi les nouveautés, on retrouve la rubrique Carnet de Test qui permet de stocker de manière électronique les certificats de résultats de tests (PCR et antigénique). Concrètement, après avoir réalisé un test, l’utilisateur de l’application peut le scanner à l’aide du QR Code et ainsi le présenter plus facilement en cas de contrôle aux frontières par exemple. Une manière pour l’exécutif de lutter contre les tests falsifiés qui circulent un peu partout sur le territoire. Cédric O. s’est félicité de cette initiative au micro de France Info ce lundi 19 avril. Il annonce que ces tests certifiés ‘“présentent deux avantages : un caractère infalsifiable et une rapidité de lecture”.

✈️ Dans quelques jours, la nouvelle fonctionnalité de @TousAntiCovid, #TousAntiCovid-Carnet, sera expérimentée lors de vols vers la Corse, pour lesquels un test PCR est nécessaire. Plus simple et plus sure, cela facilitera nos déplacements. pic.twitter.com/3ArZNGGUIe — Cédric O (@cedric_o) April 19, 2021

Vers un passeport vaccinal

Mais ce n’est pas le seul domaine sur lequel la rubrique interviendra. Développée pour favoriser les déplacements, elle intègre aussi les certificats de vaccination. De la même manière que pour les tests, il sera possible aux personnes ayant reçu les deux injections de justifier de cette vaccination via l’onglet dédié. Pour l’instant, TousAntiCovid Carnet est en cours d’expérimentation sur certains vols Air France et Air Corsica à destination d’Ajaccio. Les compagnies aériennes avertiront leurs clients s’ils sont concernés. Comme le procédé est en phase de test, il sera en revanche toujours possible de présenter un test non certifié par l’application.

Nouveau : le « Carnet de tests » fait son apparition dans #TousAntiCovid. Cet outil permet de stocker les résultats d’un test à la #COVID19 et vise à faciliter vos déplacements à l’étranger, quand la reprise le permettra. Pour en savoir plus : https://t.co/fjbg9NRpQb pic.twitter.com/qrwq3v5dQW — TousAntiCovid (@TousAntiCovid) April 19, 2021

Avec ces nouvelles fonctionnalités, TousAntiCovid se conforme aux directives de l’Union européenne. Elle prévoit que tous les pays membre se dotent d’un système similaire d’ici le 17 juin. Cédric. O précise que “ces travaux s’inscrivent dans le cadre du certificat européen (…) à terme, il serait logique que les résultats certifiés deviennent obligatoires pour voyager au sein de l’Union européenne.”

L’OMS défavorable au passeport vaccinal

Le comité d’urgence de l’OMS sur la pandémie a rendu un avis défavorable à l’instauration d’un passeport vaccinal obligatoire. L’institution estime que les preuves de l’efficacité d’un tel dispositif sont encore trop minces et s’inquiètent des inégalités qu’il pourrait susciter. Il faut dire que sur le volet de la vaccination, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Selon Le Monde, une quinzaine de pays dans le monde n’ont pas encore commencé à vacciner leur population, principalement des pays d’Afrique comme la Tanzanie ou Madagascar. «Les Etats parties sont vivement encouragés à reconnaître que l’exigence d’une preuve de vaccination peut aggraver les inégalités et favoriser une liberté de circulation différenciée» explique l’OMS.