Apex Legends va bientôt débarquer sur mobiles !

Après avoir été lancé sur Switch cette année, Apex Legends va bientôt conquérir les mobiles avec sa version bêta.

Respawn Entertainment n’en finit pas de vouloir mettre en avant son battle royale Apex Legends, et à juste titre ! Peu après avoir atteint les 100 millions de joueurs à travers le monde, et après avoir lancé le jeu sur Switch un peu plus tôt dans l’année, Apex Legends va bientôt débarquer officiellement sur mobiles !

EA a précisé que les premiers test de la version bêta d’Apex Legends Mobile débuteront à la fin de ce mois d’avril. Cela signifie donc que certains chanceux auront la chance de tester le jeu avec des contrôles tactiles dans seulement quelques jours. Ces premiers tests auront lieu en Inde et aux Philippines pour le moment, mais d’autres régions du monde pourront en profiter par la suite. Les tests vont durer plusieurs mois, afin qu’une grande majorité de joueurs du monde entier puisse tester et faire parvenir leurs retours au studio. La date de sortie n’a donc pas été annoncée pour le moment, et on ne sait pas encore si le jeu sortira cette année.

Que sait-on d’Apex Legends Mobiles ?

On sait en revanche qu’il sera disponible sur les appareils iOS et Android et ce gratuitement, comme à son habitude. Le jeu mobile ne sera également pas disponible en cross-play, ce qui signifie que les joueurs ne pourront pas partager de parties avec les joueurs sur consoles ou PC. En réalité, Apex Legends Mobile n’est pas un portage mais bien une nouvelle version optimisée et retravaillée du jeu Apex Legends pour mobiles. Cela veut dire qu’il n’y aura peut-être pas le même contenu, c’est-à-dire pas les mêmes héros ou les mêmes mécaniques de jeu. Ces détails restent à encore inconnus pour le moment. On en saura sûrement plus avec l’arrivée des bêta dans quelques jours.

Actuellement, il est également possible de jouer à Apex Legends sur un appareil Android uniquement grâce à GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. Il faut cependant utiliser une manette pour pouvoir y jouer, les contrôles tactiles n’étant pas intégrés.