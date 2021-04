Bon plan : grosse chute de prix sur les iPhone 12 chez Amazon 🔥

Amazon remet à l'honneur les derniers iPhone 12 et 12 mini. Le premier modèle voit son tarif chuter de 120 euros, c'est une opportunité unique ! Attention, les stocks sont limités pour cette vente flash.

Les iPhone 12 sont les derniers iPhone de la gamme dévoilée par Apple. Toute cette génération se place (évidemment) sur le créneau premium, elle remporte un franc succès auprès du public en raison de ses performances. Elle se compose de plusieurs modèles, ce qui vous assure de trouver le smartphone haut de gamme qui convient le plus à votre budget.

En ce moment, Amazon met en avant une vente flash sur les iPhone 12 / 12 mini. C’est parfait pour faire de belles Ă©conomies sur les nouveaux smartphones de la marque Ă la pomme. L’iPhone 12 voit son prix passer Ă 789 euros au lieu de 909 euros , soit 120 euros de remise immĂ©diate. De son cĂ´tĂ©, l’iPhone 12 mini passe Ă 749 euros au lieu de 809 euros, ce qui reprĂ©sente 60 euros de rĂ©duction. Les versions 128 Go et 256 Go des deux modèles ont aussi droit Ă des offres.

Autant dire que les remises sur les iPhone 12 ou les autres produits d’Apple restent rares. Pour sa part, le constructeur ne fait jamais de remises sur ses appareils mĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales. Chez les marchands en ligne comme Amazon, elles ne dĂ©passent habituellement pas les -10%. Aussi, ces ventes flash sont prises d’assaut très vite, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas attendre trop longtemps.

Les iPhone 12, design et performance

Les iPhone 12 se positionnent aisĂ©ment parmi les smartphones les plus puissants au monde en 2021. Ils bĂ©nĂ©ficient de tout le savoir-faire d’Apple en plus de proposer une excellente mise Ă jour de la gamme prĂ©cĂ©dente. La marque Ă la pomme a revu le design afin de proposer des nouveaux modèles aux bords plus carrĂ©s, le rĂ©sultat est très rĂ©ussi et les finitions sont apprĂ©ciables.

Sinon, tous ces nouveaux iPhone 12 et 12 mini ont droit Ă la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G, c’est la première gĂ©nĂ©ration de smartphones du constructeur Ă en profiter. Si vous souhaitez garder votre tĂ©lĂ©phone au moins quelques annĂ©es, ce modèle est un parfait investissement. Le rĂ©seau est en cours de dĂ©ploiement sur le territoire, vous serez donc tranquille une fois qu’il commencera Ă ĂŞtre utilisĂ© plus massivement. Ainsi, pas besoin de changer d’appareil d’ici un ou deux ans pour une version compatible avec la 5G. En attendant, le support avec la 4G est Ă l’honneur.

Tous les iPhone 12 et 12 mini profitent d’un Ă©cran OLED, lĂ oĂą l’iPhone 11 standard devait se satisfaire d’une dalle LCD. Les tailles des Ă©crans sont respectivement de 6,1 pouces et 5,4 pouces pour les iPhone 12 et 12 mini. Il s’agit de la principale diffĂ©rence entre les deux modèles, le second Ă©tant une version plus compacte — mais tout aussi performante. Si vous prĂ©fĂ©rez les petits formats qui tiennent facilement dans une poche, ce smartphone rĂ©pondra Ă vos attentes.

En termes de puissance, on retrouve la puce A14 Bionic dĂ©veloppĂ©e par Apple. C’est le processeur le plus rĂ©cent du constructeur, mais aussi l’un des plus puissants du marchĂ© mondial. Il est optimisĂ© pour une meilleure gestion de la batterie au quotidien et dans la durĂ©e. C’est lui qui assure une expĂ©rience fluide mĂŞme quand des applications lourdes ou des jeux mobiles sont utilisĂ©s rĂ©gulièrement. Vous ĂŞtes tranquille pour jouer ou faire du traitement d’image.

CĂ´tĂ© photo, les iPhone 12 et 12 mini sont dotĂ©s d’un double capteur photo avec un grand-angle et ultra grand-angle. Le mode nuit a Ă©tĂ© mis Ă jour pour un meilleur rendu mĂŞme quand il fait sombre, c’est très apprĂ©ciable. La camĂ©ra avant permet de rĂ©aliser des selfies d’excellente qualitĂ©. Ces tĂ©lĂ©phones ont tous les arguments pour convaincre, surtout avec la promotion signĂ©e Amazon.

Des remises agressives sur Amazon

Amazon fait le show avec ces offres sur les iPhone 12. C’est simple, vous Ă©conomisez 120 euros en prenant le modèle standard avec 64 Go de stockage, si bien que le prix tombe sous la barre des 790 euros au lieu de 909 euros. Depuis sa sortie, cette gamme a rarement eu droit Ă des offres de ce calibre, il est certain que les ruptures de stock vont arriver d’ici quelques heures Ă peine. Ces modèles sont souvent indisponibles chez le marchand en ligne, mĂŞme au tarif de base.

Si toutefois vous avez craquĂ© un peu vite pour votre iPhone 12 ou 12 mini, pas de panique. Amazon propose une politique de retour, elle s’Ă©tend sur 30 jours après la rĂ©ception de la commande. Pendant toute cette pĂ©riode, vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone gratuitement pour ĂŞtre remboursĂ© entièrement sur cet achat. C’est rassurant lorsque vous achetez un nouveau smartphone en ligne.

Alors que le Keynote a dĂ©voilĂ© hier soir un nouveau coloris pour l’iPhone 12 (violet), ce sont tous les coloris historiques qui sont en promotion sur Amazon. Il ne faut plus attendre car les premiers coloris sont dĂ©jĂ en rupture de stock.

